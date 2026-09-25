Llegó nuevamente el momento de la semana para los jugadores de Xbox, pues Microsoft acaba de confirmar 4 nuevos juegos que podrán disfrutarse sin costo adicional gracias a los Free Play Days.

En esta ocasión, las propuestas elegidas son PGA TOUR 2K25, The Escapists 2, Young Suns y The Division 2. Todos estarán disponibles desde hoy, jueves 24 de septiembre, hasta el domingo 27 de septiembre, aunque el acceso dependerá de la membresía que tengas.

Planea la fuga perfecta

The Escapists 2 estará disponible para los miembros de Xbox Game Pass Ultimate, Premium y Essential. El juego te pone en diferentes prisiones de las que tendrás que escapar utilizando tu creatividad.

Podrás colaborar con amigos, seguir las reglas para evitar sospechas y convertir objetos cotidianos, como jabón y calcetines, en herramientas para preparar tu fuga. Claro que los planes pueden salir mal, así que también tendrás que abrirte paso a golpes cuando la situación se complique.

Una aventura entre las estrellas

Por su parte, Young Suns también estará disponible para los miembros de Xbox Game Pass Ultimate, Premium y Essential, tanto en consola como en PC.

Este simulador narrativo multijugador se desarrolla en Júpiter después de una revolución contra algunas corporaciones. Podrás explorar lunas, estaciones y ruinas en tu propia nave con hasta 3 amigos o jugar completamente en solitario.

Además, tendrás la oportunidad de reparar objetos, decorar tu nave, formar relaciones con distintos personajes y ayudar a reconstruir la sociedad.

También hay golf y acción táctica para todos

PGA TOUR 2K25 estará disponible gratis para todos los usuarios de Xbox sin necesidad de una membresía de Xbox Game Pass. Durante estos días podrás disputar partidas y competir en Ranked Tours para conseguir recompensas para tu MyPLAYER.

También estará disponible The Division 2, que igualmente podrá probarse sin una membresía. En esta aventura táctica tendrás que defender y reconstruir Washington D. C. después de una pandemia devastadora.

El título combina combates en tercera persona con exploración y trabajo en equipo, ya sea que quieras recorrer la ciudad por tu cuenta o acompañado.

Aprovecha los Free Play Days

Así que ya lo sabes: tendrás hasta el domingo 27 de septiembre para probar estas 4 propuestas y decidir si alguna merece quedarse en tu biblioteca.

¿Le darás una oportunidad a alguno de estos juegos? ¿Cuál de las 4 propuestas te llama más la atención? Cuéntanos en los comentarios.

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