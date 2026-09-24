Lo que comenzó como un proyecto personal para escapar del agotamiento terminó convirtiéndose en un inesperado éxito independiente. TCG: Card Shop Simulator ya está disponible en su versión 1.0 después de pasar por acceso anticipado, periodo durante el cual consiguió superar los 4 millones de jugadores entre Steam y Xbox Game Preview.

El título desarrollado por el estudio independiente malasio O.P. Neon Games, prácticamente como un proyecto de una sola persona, llegó a su lanzamiento completo con más de 95% de reseñas extremadamente positivas en Steam y más de 3.5 millones de copias vendidas durante su etapa de acceso anticipado.

La versión 1.0 ya está disponible en Steam, XBOX Series X|S, XBOX Game Pass, PlayStation 5, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Para acompañar el lanzamiento, el estudio también publicó un nuevo tráiler que muestra parte de las novedades incorporadas al juego.

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De un proyecto contra el agotamiento a un éxito inesperado

El origen de TCG: Card Shop Simulator es bastante particular. Su creador, Ding Shen Sia, comenzó a trabajar en el proyecto después de atravesar un periodo de agotamiento mientras desarrollaba juegos para móviles en solitario.

La idea inicial era mucho más pequeña de lo que terminó siendo. Sia quería experimentar con un lanzamiento para PC, incluir cartas coleccionables de Steam y crear un juego en el que pudiera abrir sobres de cartas virtuales sin tener que pagar el elevado precio de los productos físicos.

El desarrollador incluso había establecido una meta ambiciosa de vender 100,000 copias durante su primer año. Sin embargo, TCG: Card Shop Simulator consiguió alcanzar esa cifra apenas 3 días después de su lanzamiento.

Desde entonces, el proyecto creció hasta convertirse en una producción con presencia en varias plataformas y millones de jugadores. Con la llegada de la versión 1.0, O.P. Neon Games asegura que continuará trabajando en el título mediante actualizaciones, correcciones y nuevo contenido.

¿Qué incluye la versión 1.0 de TCG: Card Shop Simulator?

Una de las principales novedades es la incorporación del modo jugable de Tetramon TCG. Ahora los jugadores pueden utilizar las cartas que han conseguido para crear sus propios mazos y enfrentarse en partidas de cartas.

Esta incorporación amplía la propuesta del juego, que anteriormente estaba centrada principalmente en administrar el establecimiento, conseguir productos, vender cartas y hacer crecer el negocio.

También se mantiene el modo Torneo, mediante el cual es posible organizar competiciones contra personajes controlados por la computadora. A esto se suman las diferentes herramientas para administrar el negocio, establecer precios, personalizar el local y decidir cómo invertir las ganancias.

Entre las principales actividades disponibles se encuentran:

Administrar una tienda TCG: organiza estantes, productos y sobres para mejorar la experiencia de los clientes

Abrir sobres y coleccionar cartas: busca cartas poco comunes, vende las más valiosas o guárdalas para completar tu colección

Organizar partidas: establece formatos y cuotas de inscripción para recibir jugadores en tu tienda

Gestionar el inventario: realiza pedidos de sobres y otros productos de cartas según las tendencias y la demanda

Expandir el negocio: utiliza las ganancias para ampliar el establecimiento, desbloquear nuevas colecciones y mejorar sus instalaciones

Jugar Tetramon TCG: construye mazos con las cartas obtenidas y participa en combates

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