PlayStation tiene bajo su control algunas de las sagas más queridas por los fans de los videojuegos. ¿El problema? Muchas de esas series están en limbo, y no han visto un nuevo lanzamiento en años o, en el peor de los casos, décadas. Por suerte, parece que la compañía japonesa tiene la intención de traer de regreso una de sus franquicias más olvidadas.

Un famoso insider, quien se consolidó como una fuente confiable gracias a sus numerosos aciertos, comentó en los foro de ResetEra que una clásica de Sony volverá con un nuevo proyecto. Los detalles son pocos, así que se desconoce si será una entrega original o algún tipo de relanzamiento. Tampoco hay información sobre el desarrollador ni la fecha de estreno.

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Ape Escape podría regresar con un nuevo videojuego

La franquicia a la que nos referimos es Ape Escape, cuya primera entrega vio la luz del día en 1999 para la consola original de PlayStation. El juego logró atraer la atención de muchos jugadores, lo que le permitió regresar años después con secuelas y spin-off. En total, tiene 8 proyectos sobre sus espaldas.

El último título de esta saga olvidada de Sony Interactive Entertainment se lanzó en 2011 para PS3. Hablamos de Ape Escape Move, una aventura sobre rieles que pretendía ser un showcase técnico de los controles de movimiento PlayStation Move. Desde entonces, la serie quedó relegada a cameos y participaciones pequeñas en otros proyectos.

Eso podría estar por cambiar. Según el informante NateTheHate, la compañía japonesa planea traer de regreso la franquicia. No hay más detalles, pero el insider aseguró que Team Asobi, que en 2024 se ganó el cariño del público gracias a su excelente trabajo en Astro Bot, no está involucrado en la producción.

La fuente afirma que, según lo que sabe en este momento, el juego en cuestión tampoco es un producto subcontratado hecho en Bandai Namco. Es una aclaración importante a tener en cuenta que Sony cedió algunas de sus sagas más antiguas a publishers externos, como Patapon y Hot Shots Golf.

NateTheHate promete que “investigará más a fondo para estar completamente seguro”, pues hace mucho tiempo que llegó la última actualización sobre el asunto.

El informante ya demostró ser fiable, pues anteriormente compartió detalles verídicos sobre Star Fox, The Legend of Zelda: Ocarina of Time y otros juegos. Aun así, se recomienda tomar este rumor con pinzas y esperar un anuncio formal por parte de la compañía nipona.

Ape Escape de PlayStation podría regresar, según informante

PlayStation podría revivir sus franquicias más antiguas

Está lejos de ser descabellado pensar en la posibilidad de que Ape Escape regrese con un nuevo título, pues se cree que PlayStation planea retomar algunas de sus sagas olvidadas. En mayo, el periodista Jordan Middler de VGC señaló que PlayStation buscaría una forma de revivir la franquicia InFAmous

En paralelo, el informante NateTheHate dijo en ese momento que, efectivamente, la compañía quiere traer de regreso algunas de sus series que han permanecido en las sombras durante mucho tiempo. Poco después, surgió un rumor que afirmaba que Killzone podría volver con un remake tras una década de ausencia.

Estos reportes carecen de confirmación, así que deben tomarse como un rumor. Pero curiosamente, Ape Escape no es el único nombre que sonó en días recientes. Esta semana, un informe del medio MP1st señaló que Naughty Dog trabaja en una nueva entrega de Uncharted que presentará una vez más a Nathan Drake.

Los monos de Ape Escape aparecieron en el remake de Metal Gear Solid 3

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que alguna de estas sagas esté de regreso? Déjanos leerte en los comentarios.

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