Hay entusiastas de los videojuegos que son capaces de cruzar algunas líneas y uno de ellos decidió hacerlo con la versión original de Halo: Combat Evolved, un juego que marcó una era para XBOX y el gaming en Occidente.

Este icónico FPS ya se puede jugar gratis desde tu navegador de PC y es tan ambicioso que incluye modo multijugador con soporte para hasta 128 usuarios.

Claro que se trata de un proyecto hecho por un fan, así que no se espera que se mantenga mucho tiempo en línea, pero si te interesa te decimos como puedes disfrutarlo sin costo alguno.

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Así puede jugar gratis Halo: Combat Evolved desde tu navegador de PC

El entusiasta de Halo conocido en X como “Mitch” anunció que su proyecto para hacer jugable la versión original de Halo: Combat Evolved en cualquier navegador ya está disponible.

Esta versión no requiere instalarse, solo basta con visitar el sitio web del responsable del proyecto y en cuestión de segundos podrás iniciar con esta aventura clásica del Master Chief que este año cumplirá 25 años.

De acuerdo con la información, la versión gratuita de Halo: Combat Evolved para navegador cuenta con modo cooperativo en pantalla dividida y multijugador de hasta 128 jugadores.

Cabe mencionar que, en el primer caso, se especifica que se encuentra en estado funcional, o sea que puede tener errores inesperados. En cuanto al multijugador, no ha sido sometido a prueba, así que se recopilará toda la información en estos días para hacer correcciones y mejoras... siempre y cuando esto siga adelante. Fuera de eso, la experiencia para un solo jugador es sólida según los fans de la franquicia.

IT'S HERE!!! HALO CE (XBOX) IN THE BROWSER!



Features:

✅ WORKING Splitscreen Co-op

✅ WORKING Multiplayer up to 128 players (untested)

❌ NO GEARBOX MASTER CHIEF pic.twitter.com/EgiHI6ji6l — Mitch (@mitchellhynes) September 29, 2026

¿Puedo jugar Halo gratis en móviles?

En una era donde el gaming en móviles es el sector más grande en la industria, la pregunta obligada fue si es posible disfrutar esta versión gratuita de Halo en dispositivos móviles.

Al respecto, Mitch advirtió que su versión no funciona bien en sistemas iOS y Android, por lo que los jugadores podrían experimentar diversos problemas durante su sesión. Sin embargo, aseguró que hay otras versiones de otros entusiastas que tienen mejor funcionamiento en navegadores para móviles.

Asimismo, el creador de esta versión informó que ha sido un éxito pues el tráfico que movió el sitio donde se encuentra Halo gratis se cayó en 2 ocasiones, pero ya está en línea de nueva cuenta.

Tal como sucede en este tipo de casos, si te interesa debes probarlo ya pues no se trata de un lanzamiento oficial y es probable que en algún momento Microsoft y XBOX ordenen su eliminación de la red.

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