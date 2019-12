Ya puedes disfrutar Fortnite: Battle Royale en pantalla dividida

Sí, Fortnite: Battle Royale sigue siendo uno de los juegos más exitosos a nivel mundial y aunque su propuesta es disfrutada por millones de jugadores, un sector se preguntó por qué no era posible que 2 usuarios jugaran desde la misma consola en pantalla dividida, justo como en los viejos tiempos. Pues bien, hace unos días Epic Games les dio gusto, pero el debut se vio manchado por problemas, los cuales, afortunadamente, ya fueron resueltos.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Twitter de Fortnite, Epic Games informó que el esperado modo de pantalla dividida ya está de vuelta y por fin los jugadores podrán disfrutar una batalla campal desde una misma plataforma. Como sabes, este modo fue desarrollado y lanzado para las versiones de Fortnite en PS4 y Xbox One, permitiendo que 2 usuarios puedan jugar en una misma consola, sin embargo, en su debut se presentaron problemas que fueron atendidos de inmediato por el equipo de desarrollo, lo cual llevó a que lo suspendieran por tiempo indefinido, pero hoy la espera ha terminado.

The Splitscreen feature has been re-enabled! pic.twitter.com/3s05uYL4Vf