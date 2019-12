Facebook adquiere a PlayGiga, compañía española de gaming en la nube

Facebook va en serio en su misión por conquistar a la industria del gaming. Además de comprar estudios, impulsar la realidad virtual y atraer a streamers a Facebook Gaming, ahora la empresa decidió adquirir a una compañía española de gaming en la nube.

De acuerdo con un reporte de CNBC, Facebook adquirió PlayGiga por una cifra que asciende a $78 MDD. La compañía confirmó esta decisión en Twitter; sin embargo, no habló sobre la cantidad que pagó por PlayGiga ni cuáles son sus planes con esta adquisición.

Por su parte, PlayGiga compartió un comunicado en su sitio web para anunciar que está trabajando en algo nuevo. Asimismo, dejó claro que será relacionado con el gaming en la nube, pero que se trata de “una nueva misión”. Por último, agradeció a todos los que le han dado apoyo a lo largo de los años.

En caso de que no lo sepas, PlayGiga es una compañía española que ofrece servicio de gaming en la nube en países como Italia, Argentina, Chile y España. En su servicio la compañía incluye más de 300 juegos, entre los que se encuentran productos de la talla de Capcom, Deep Silver, SEGA, Square Enix y Disney.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c☁️mment for now.