¡Ya puedes ver la serie de The Witcher en Netflix!

El día que los fans de The Witcher estaban esperando por fin llegó, pues hace algunas horas se estrenó la serie de Netflix basada en la popular franquicia. Así pues, llegó el momento de conocer la historia de Geralt de Rivia y compañía desde una nueva perspectiva.

Si planeas darle un vistazo a la serie, debes saber que actualmente está disponible su primera temporada. Esto significa que si eres usuario del servicio ya tienes acceso a sus primeros 8 capítulos.

Cada uno de ellos dura aproximadamente 1 hora o poco menos. Como te comentamos anteriormente, la serie se basa en los libros de Andrzej Sapkowski, que a su vez sirvieron de inspiración para que CD Projekt RED creará la serie de videojuegos. Lauren Schmidt Hissrich, guionista de la serie, estudió con detenimiento el mundo creado por Sapkowski. Por tal motivo, la escritora aseguró que la producción respetará el universo de The Witcher.

Para anunciar el estreno de la serie, Netflix compartió un breve teaser en sus redes sociales. En él se nos presenta a los protagonistas y vemos algunas escenas de acción que nos invitan a descubrir todo lo relacionado con esta aventura.

