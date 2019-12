¿A qué hora se estrenará The Witcher? Netflix ya lo reveló

¡La espera está por terminar! Después de años desde que el proyecto fue revelado oficialmente, la serie de The Witcher de Netflix se estrenará mañana, viernes 20 de diciembre. Pero, ¿desde qué hora puedes esperar verla en la plataforma de streaming? Ya tenemos la respuesta.

En una publicación en la cuenta de Twitter NXOnNetflix, Netflix reveló que The Witcher estará disponible a partir del 20 de diciembre a las 12:00 AM del horario del Pacífico. Esto significa que los usuarios en México tendremos que esperar hasta las 2:00 AM, hora de la Ciudad de México, para poder verlo. Para nuestros lectores en Chile, Argentina y Uruguay lo anterior quiere decir que la serie se estrenará hasta las 5:00 AM.

Junto a esta noticia, Netflix compartió un video de The Witcher en el que Henry Cavill, actor que interpreta a Geralt de Rivia, nos cuenta todo lo que debemos saber de este mundo antes de ver la serie:

ALERT: here is everything you need to know about The Witcher in 60 seconds. It comes out at midnight PST so...please prepare accordingly pic.twitter.com/S41sydxA3T