Otro título de The Witcher podría estar en camino a Nintendo Switch

CD Projekt RED y Saber Interactive hicieron lo que muchos creían imposible: llevar The Witcher: Wild Hunt a Nintendo Switch. Si bien el port dividió la opinión de los jugadores, es un hecho que es una opción llamativa para jugar la aventura de Geralt de Rivia, sobre todo por la portabilidad de la consola.

Si eres fan de la franquicia y te gustaría ver más de sus entregas en el sistema híbrido de Nintendo, hay algo que debes saber. Un registro reciente hecho en Corea del Sur sugiere que un juego más de The Witcher podría llegar a Switch.

En el Comité de Clasificación y Administración de Juegos de dicho país apareció un registro de Thronebreaker: The Witcher Tales para Nintendo Switch. Por si no lo recuerdas, se trata de un spin-off que debutó el año pasado para PlayStation 4, Xbox One y PC.

El trámite se llevó a cabo en noviembre; sin embargo, CD Projekt RED no ha dado pistas sobre el desarrollo de un posible port de Thronebreaker: The Witcher Tales. Dicho esto, lo mejor es esperar a tener información oficial, pues no siempre los registros son precisos o bien podría tratarse de un error.

Desafortunadamente para la compañía, Thronebreaker: The Witcher Tales no tuvo la recepción esperada. En un reporte financiero de 2018, el estudio reveló que el título se quedó por debajo de sus expectativas.

En una fecha más reciente, Pawel Burza y Jason Slama, miembros de CD Projekt RED, descartaron por dicha razón el desarrollo de una secuela del juego. A pesar de esto, un port para Nintendo Switch no es descabellado, pues incluso podría mejorar un poco el panorama para esta serie spin-off.

