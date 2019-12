Habrá más espacios para ganadores en el Winter Royale 2019 de Fortnite

Si eres seguidor de Fortnite, seguramente te enteraste que en este mes se llevaría a cabo la nueva edición de la Winter Royale y que los fans podrían participar para ganar importantes premios. Pues bien, las recompensas que restan del evento serán accesibles para más personas.

Por medio de Twitter, la desarrolladora informó que Winter Royale 2019 tuvo una gran respuesta y que una gran cantidad de usuarios no dejó pasar la oportunidad de intentar aspirar por un premio.

Al parecer, Epic Games sintió que la cantidad de jugadores premiados en cada región del mundo era muy poca, por lo que decidió aumentar el número de concursantes que se llevarán a casa una fracción de la bolsa de premios. Los cambios ya se ven reflejados en la tabla de recompensas de las reglas oficiales para cada parte del mundo, las cuales puedes consultar en esta página.

Es importante mencionar que estas novedades significarán la inclusión de 20,000 nuevos puestos en total, lo que hará que aumente la cantidad de dinero que ofrecerá Epic Games, que antes se calculaba en $15 MDD, repartidos en los 3 días del evento. Sin embargo, debes tomar en cuenta que los premios para los primeros lugares no serán mejores, sino que estos puestos ampliarían la cantidad de ganadores de la parte más baja de la tabla.

El torneo dará inicio hoy, 20 de diciembre, y se prolongará hasta el 22 de diciembre.

¿Qué te parece esta actualización de Epic Games? ¿Participarás en el último día del evento? Compártenos tu opinión en los comentarios.

Aprovechamos que te contamos sobre Fortnite para informarte que podrás sacar provecho a tu tiempo en el juego para conseguir muchos regalos estos días decembrinos. Por otro lado, quizá te interese saber que es muy probable que haya un Pase Anual.

In response to the huge number of players dropping into Arena Duos to prep for Winter Royale, we are increasing the prize pool and adding over 20,000 new placements to the Official Rules so more players have an opportunity to win. Good luck to all and Happy WinterFest! pic.twitter.com/nFFE17b12A