Tiendas en China culpan a los 'juegos importados' por Joy-Con Drift

Hace unos meses, Nintendo enfrentó una problema importante que se presentó con los controles de Switch, el cual se conoció como Joy-Con Drift y que, al parecer, aqueja a muchos de los mandos que acompañan a la consola desde su lanzamiento. Aunque la compañía japonesa salió bien librada de esta situación, el Joy-Con Drift sigue dando de qué hablar y a unos días de que Switch debutara en China, el problema apareció y hay tiendas que no saben qué hacer.

Según un reporte de Nintendo Life, el reciente lanzamiento de Switch en China, logrado gracias al trabajo en conjunto con Tencent, ya está viviendo la polémica del Joy-Con Drift con algunos usuarios expresando su queja por los problemas que se han presentado con sus mandos.En ese sentido, un usuario de ese país reveló que sus controles Joy-Con experimentaron el ahora famoso "drift" tras jugar una copia importada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en la consola de modelo chino.

La reacción del jugador fue ponerse en contacto con la tienda que le vendió la consola y esta respondió que la garantía no era válida pues el problema en los mandos se había presentado por jugar un título importado, por lo que le sugirieron que no usara cartuchos que no fueran autorizados para jugarse en China y en su lugar disfrutara New Super Mario Bros. U Deluxe., juego que sí está autorizado para su venta en el país asiático.

Obviamente, la llegada de Switch ha tomado por sorpresa a China, al menos a los dueños y empleados de tiendas, pues parecen ignorar que la consola es región libre y que puede recibir cartuchos originales de cualquier mercado.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente