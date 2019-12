Estos poderosos legendarios están de regreso en Pokémon GO

Seguramente en esta temporada navideña tienes un poco más de tiempo libre para jugar Pokémon GO. Por tal motivo, Niantic preparó una gran variedad de eventos que estarán disponibles por tiempo limitado durante estas celebraciones de fin de año.

Varios de los eventos cuentan con criaturas especiales que podrás capturar por medio de las Incursiones. Algunas de ellas regresarán por poco tiempo, así que podrás encontrarlas este fin de semana si es que todavía no las tienes en tu colección.

Nos referimos a Lugia y Ho-Oh, que ya aparecen en las Incursiones de nuevo. Podrás encontrarlas hasta el lunes 23 de diciembre, a las 3:00 PM, hora de la Ciudad de México. Será posible capturar a los legendarios en las Incursiones de 5 estrellas.

Por si fuera poco, toma en cuenta que también habrá posibilidades de encontrarse con Virizion. Esta criatura llegó originalmente al título el pasado 17 de diciembre y desaparecerá hasta el 7 de enero. Aquí te decimos cómo vencerlo.

