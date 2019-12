CD Projekt RED reinventa a Ciri como guerrera oriental

Quizá recuerdes que hace algunos meses la compañía polaca CD Projekt RED inauguró su tienda en línea y uno de los artículos exclusivos era una figura de Geralt de Rivia reinventado como un samurái. En ese entonces se dejó abierta la puerta a diseños de otros personajes de The Witcher y hoy se confirmó que otra estatua está en camino y que recibirá un similar toque oriental.

En la tienda en línea de la desarrolladora ya está disponible para preorden la figura de Ciri. Lo que más llama la atención de esta línea es que retrata a los personajes con un estilo basado en el Japón antiguo. De esta manera, Ciri cambia de atuendo y se viste con fantásticas prendas que combinan con su espada que usará para eliminar demonios.

La estatua de 14.36 cm de altura está hecha de Polystone y no sólo incluirá a la guerrera, que parece haber librado una batalla contra un enemigo, sino que estará acompañada por el kitsune, legendaria criatura del folclore japonés que se dice que es el protector de bosques. Además, a su alrededor habrá los remanentes de una estructura de madera destruida.

“La Dama del espacio y tiempo no está confinada en ningún reino o era —y hay un mundo entero de contratos abiertos para alguien tan letal y determinado—. Esta figura de 12 pulgadas y pintada a mano representa a Cirilla Fiona Elen Riannon, heredera de la Vieja Sangre, como una asesina de monstruos durante un tiempo turbulento en la historia de Japón”, se lee en la descripción de la estatua.

El coleccionable costará $275 USD, más $11 USD de envío. Algo que debes tomar en cuenta es que la tienda sólo hace envíos a Estados Unidos y Canadá, así que si quieres conseguirla deberás encontrar un método para importarla. Se espera que debute hasta el tercer trimestre de 2020, pero ya puedes apartarla.

Te dejamos con un par de imágenes, así como un video que muestra a detalle el coleccionable.

Así se ve Ciri reinventada como guerrera oriental













¿Qué te pareció esta reinvención de Ciri? ¿Eres fan de este personaje? ¿Te gustaría conseguir esta figura? ¿Esperarás la versión de Yennefer? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.

Si eres fan de The Witcher entonces no debes perderte la serie de Netflix, que ya está disponible en la plataforma de streaming, y su estreno está generando opiniones divididas. Por otro lado, la encargada de los videojuegos de la serie y otra mercancía llegó a un acuerdo con el creador literario, que exigía regalías por el éxito de los juegos, pues considera que se debe al de las novelas. Puedes encontrar más noticias relacionadas con The Witcher si visitas esta página.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente