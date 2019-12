Google STADIA ya da soporte a una característica muy pedida por los fans

Como todo servicio de reciente introducción, Google STADIA no contaba inicialmente con todas las funcionalidades que los jugadores pueden encontrar en otros servicios de videojuegos ya establecidos. Sin embargo, desde su lanzamiento, el gigante tecnológico continúa trabajando para hacer de esta plataforma una más atractiva. Prueba de ello es el soporte que acaban de habilitar para el sistema de logros.

Por medio de sus canales en línea, Google informó que los usuarios de STADIA ya pueden disfrutar de esta característica que se ha convertido en estándar en la última década. Como puedes ver en las imágenes de abajo, esta función contará con información básica como la fecha de desbloqueo, el progreso en cada juego y opciones de visualización. Asimismo, será posible ver los logros de otros jugadores.

Un detalle que debe tomarse en cuenta es que en este sistema se reflejarán todos los logros obtenidos desde que el usuario comenzó a jugar en STADIA, por lo que no tendrá que jugar de nuevo para obtener un logro que desbloqueó antes de que estuviera disponible esta función. Sin embargo, esta característica no está activa en todos los dispositivos, ya que por el momento sólo brinda soporte a PC, laptop y televisores, por medio del buscador Chrome y Chromecast.

Las buenas noticias para los usuarios de Google STADIA en móviles es que se espera que en 2020 añada soporte para estos dispositivos, además de otras sorpresas que están en camino.

🔔 Our achievement system is here and you will now receive notifications when playing on desktop, laptop, and TV. You can view your full achievement list on web, including all the ones you've earned since you began playing Stadia. pic.twitter.com/VX7cGg9K9k