Un esperado personaje por fin llegó a Dr. Mario World

Si bien Dr. Mario World no cumplió las expectativas comerciales de Nintendo, la compañía no ha abandonado el título para móviles. Prueba de ello es que recientemente liberó nuevo contenido, que te permitirá tener a un nuevo personaje y completar más niveles.

Dr. Mario World cuenta en la actualidad con una gran colección de doctores y niveles. Si sigues jugando el título y buscabas nuevos retos, debes saber que encontrarás una nueva área especial en el Mundo 10. En ella podrás completar los niveles del 381 al 400.

El nuevo personaje que se añadió con la más reciente actualización es Dry Bowser. Se puede conseguir al completar la etapa especial del Mundo 10 o al adquirir el Doctor Pack, que estará disponible por tiempo limitado.

Su habilidad te permitirá destruir al azar hasta 2 líneas de virus u objetos de manera aleatoria en el modo convencional. Por otro lado, en la modalidad Versus, Dry Bowser borrará una línea completa de elementos de tu pantalla.

Blue: "I've gathered information regarding Dr. Dry Bowser, the new doctor added today, and placed it in a video. You can add him to your staff by clearing the Special Stage in World 10 or by purchasing the Doctor Pack that is available for a limited time." #DrMarioWorld pic.twitter.com/s8U13mdqeu