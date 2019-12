Niantic suspende función para mejorar Poképaradas y Gimnasios en Pokémon GO

En octubre, Niantic informó que activaría el servicio Niantic Wayfarer, con el cual los jugadores de todo el mundo podrían ayudar a mejorar el entorno de Pokémon GO al proponer puntos de interés locales y calificarlos. El servicio debutó en noviembre y recientemente la desarrolladora añadió una función para mejorarlo. No obstante, la sobrecogedora reacción de los fans hizo que Niantic inhabilitara la función casi inmediatamente después de su lanzamiento.

Luego de poco más de 3 horas de estar oficialmente disponible mundialmente, la adición de contribución a Gimnasios y Poképaradas de Niantic Wayfarer dejó de funcionar. Niantic decidió detener esta característica tras recibir una “respuesta abrumadora” por parte de la comunidad y con el fin de evitar problemas de estabilidad.

Si eras de las personas que planeaba mejorar las Poképaradas y Gimnasios con esta adición, no te lamentes, que es una medida temporal y más adelante estará de regreso a Niantic Wayfarer. Aún no se sabe cuando estará disponible de nueva cuenta, pero la desarrolladora lo informará.

En las horas que estuvo activa, esta función permitía que la comunidad contribuyera a mejorar las Poképaradas y Gimnasios de Pokémon GO. De esta manera, los usuarios podrían brindar información más precisa para el título, la descripción y las fotos de estos puntos de interés. Dicho esto es importante mencionar que podrás seguir proponiendo Poképaradas y Gimnasios, así como calificarlos, pues sólo la característica de este servicio que dejará de funcionar es la que permite contribuir a mejorar la información de estos lugares. Sin embargo, debes tomar en cuenta que sólo los usuarios de nivel 40 podrán proponer nuevos puntos.

Trainers, due to overwhelming response, we are disabling PokéStop and Gym contributions to avoid stability issues. We'll provide an update when it's available again, thanks for your understanding. https://t.co/8ssOKcnE83