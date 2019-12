Así sufrió Henry Cavill para hacer la escena de la bañera en The Witcher

Hace unos días y luego de una larga espera, la serie The Witcher por fin se estrenó en Netflix y aunque al inicio hubo opiniones divididas, parece que ha salido bien librada ante los fans de la franquicia y la crítica. Ya con los episodios disponibles en la plataforma de streaming, ha habido tiempo para que los actores y el equipo de producción revelen algunos detalles interesantes y Henry Cavill hizo lo propio hablando sobre una de las escenas más representativas.

Durante su participación como invitado en el show de Graham Norton, el actor Henry Cavill, quien se encarga de interpretar a Geralt de Rivia en la serie The Witcher de Netflix, habló sobre lo difícil que fue la realización de la escena de la bañera, la cual se ha convertido en un símbolo de la franquicia y del personaje. De acuerdo con el actor, la simple participación en la serie representó un reto pues tuvo que seguir una dieta estricta y rutinas específicas para mantenerse en forma pues el protagonista de The Witcher es un hombre fuerte y la serie no podía fallar en ese sentido.

Sin embargo, el reto aumentó cuando se trató de la escena de la bañera, pues Cavill reveló que tuvo que entrar en un proceso de deshidratación por 3 días para que su piel se pegara más a su cuerpo y sus músculos se marcaran más para que lucieran mejor en este tipo de situación. Al respecto, el actor señaló que durante el primer día tuvo permitido tomar litro y medio de agua; el segundo solo medio litro y el tercero no pudo tomar nada del vital líquido hasta después de grabar la escena. Como dato curioso, Cavill aseguró que en el tercer día era posible percibir, incluso con el olfato, la presencia de agua en alguna parte como resultado de la necesidad de hidratación que tenía su cuerpo.

