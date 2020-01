Explorarás unas ruinas subterráneas en próximo update de Fallout 76

Wastelanders es una de las actualizaciones más importantes de Fallout 76, pues promete agregar nuevo contenido gratuito y arreglar algunos de los errores del juego. Su lanzamiento estaba planeado para 2019, pero Bethesda decidió atrasarla para tener un debut exitoso.

La compañía reveló recientemente más detalles sobre la actualización, incluyendo información sobre una de las nuevas locaciones que añadirá. Se trata de los subterráneos de Watoga, una ciudad futurista.

Bethesda aseguró que la ciudad se caracterizaba por ser completamente peatonal, pues los visitantes guardaban sus vehículos en un complejo sistema de estacionamiento. Para ello se usaba una tarjeta de identificación y las computadoras se encargaban del resto. En el lugar se podía comprar coches nuevos y hacer reparaciones.

“Como es natural, todos estos servicios ya no están a disposición de los ciudadanos de la Appalachia postapocalíptica, pero siempre es agradable imaginarse cómo eran las cosas en su día”, comentó Bethesda. Abajo te dejo las primeras imágenes de los subterráneos de Watoga.

Los jugadores iniciarán el año con un evento especial de Fallout 76. Del 9 al 13 de enero se podrá conseguir doble experiencia. No todas son buenas noticias para la comunidad del juego, pues un grupo de hackers encontró la manera de robarle a los usuarios todo su inventario.

This week's Inside The Vault

- Watoga Underground details

- Upcoming Double XP event in #Fallout76

Read here: https://t.co/yMAG2Ug0uw pic.twitter.com/dtlaTDHCHa