Tienda en línea de Nintendo se cae tras alta demanda por Switch en Japón

Hace apenas 1 mes te informábamos que debido a los problemas de producción de Nintendo Switch en China ocasionados por el coronavirus (COVID-19) habría desabastecimiento que afectaría particularmente a Japón. Una de las distribuidoras afectadas fue My Nintendo Store de aquel país y pronto se quedó sin unidades. Pues bien, hace algunas horas volvió a estar disponible, pero la demanda fue tal que hizo que el sitio de Internet se cayera.

Según reportó Japanese Nintendo, la consola Nintendo Switch estuvo disponible de nueva cuenta en la tienda en línea oficial de Nintendo My Nintendo Store. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los consumidores intentaran comprar esta codiciada consola, lo que ocasionó que hubiera mucho tráfico en la página, que no soportó y colapsó. Durante este periodo apareció la imagen de error de Nin-Godzilla.

Se desconoce cuanto tiempo estuvo en este estado, pero algo a destacar es que no duraron mucho tiempo las existencias, pues de nueva cuenta el modelo original del sistema está agotado.

¿Se agotará el Nintendo Switch en otros países?

Si bien estos inconvenientes están repercutiendo en la producción de Nintendo Switch en Japón, es importante decir que los modelos que resultaron afectados son los de la consola híbrida y no el Nintendo Switch Lite. El modelo especial de Animal Crossing también sería afectado.

Estos efectos por el momento no están confirmados para países de América; sin embargo, hay reportes que aseguran que la escasez impactará el abastecimiento de Nintendo Switch en otras partes del mundo. Te mantendremos informado.

El coronavirus sigue causando más imprevistos para la industria del videojuegos, acaban de surgir reportes que señalan que el E3 2020, el gran evento a mitad de año, se cancelará, pero todavía no hay información oficial. Puedes encontrar más noticias relacionadas con el coronavirus si checas esta página.

