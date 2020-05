Xbox Game Pass: estos 7 juegos se despedirán pronto del servicio

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Xbox Game Pass es un servicio que se renueva constantemente. Microsoft anuncia de manera regular nuevos títulos que se unen a la plataforma, pero en ocasiones también da a conocer listas con juegos que dejarán de estar disponibles.

Si eres usuario del servicio, es importante que sepas que la compañía confirmó hoy que otros 7 juegos abandonarán pronto Xbox Game Pass. La nueva lista incluye juegos tanto para Xbox One como para PC.

¿Qué juegos saldrán pronto de Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass perdió importantes juegos a mediados de este mes. Por fortuna, la mayor parte de los nuevos juegos confirmados no son del mismo calibre. A pesar de esto, hay títulos que destacan, como Brothers: A Tale Of Two Sons.

Otro importante juego que abandonará el servicio es un clásico del género de peleas. Nos referimos a The King of Fighters 98 Ultimate Match. La lista también incluye a Hydro Thunder y Stealth Inc 2: A Game of Clones.

Por ahora no hay una fecha confirmada para su salida, pero se estima que dejarán de estar disponibles el próximo 31 de mayo. Abajo te dejo la lista completa con los 7 juegos que saldrán de Xbox Game Pass:

#IDARB (Xbox One)

Brothers: A Tale Of Two Sons (Xbox One y PC)

Hydro Thunder (Xbox One y PC)

Old Man's Journey (Xbox One y PC)

Opus Magnum (PC)

Stealth Inc 2: A Game of Clones (PC)

The King of Fighters 98 Ultimate Match (Xbox One)

La buena noticia es que ya hay varios juegos confirmados que se unirán al servicio muy pronto. Entre ellos están Minecraft Dungeons, Alan Wake, así como It Lurks Below, el nuevo juego del creador de Diablo.

Por si fuera poco, grandes título llegaron hace algunos días al servicio, entre ellos están Halo 2: Anniversary y Red Dead Redemption 2. En esta página encontrarás todas las noticias sobre Xbox Game Pass.