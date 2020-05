¿Cuánto durará Ghost of Tsushima? Creativo de Sucker Punch lo revela

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Es común que los jugadores quieran saber la duración de videojuego antes de comprarlo para así saber cuanto entretenimiento pueden obtener a cambio de su precio. Al ser un título únicamente para un jugador, Ghost of Tsushima está generando entre los fans la duda de cuantas horas de juego ofrece su campaña. Hasta ahora no se había hablado al respecto, pero descuida, que recientemente un desarrollador del juego afirmó que la aventura podría ofrecer decenas de horas.

Para ayudar a los fans a darse una idea sobre cuanto tiempo les podría tomar acabar la campaña de Ghost of Tsushima, el director creativo del título, Nate Fox, comentó al sitio Voxel (vía Wccftech) que los usuarios podrían necesitar hasta 50 horas para disfrutar las diferentes misiones que la campaña ofrecerá.

“¿Podría tomar a los jugadores, digamos, 30, 40, 50 horas si hacen las actividades opcionales? ¿Y, obviamente, menos que eso si se mantienen de la ruta principal? ¿Es seguro hacer estas afirmaciones? Sí, absolutamente. Sin embargo, recomendaría mucho que todos no sigan la ruta principal y se pierdan en la isla de Tsushima”, expresó el creativo.

El mundo de Ghost of Tsushima no estará vacío

Hace poco pudimos dar un vistazo al próximo título de Sony Interactive Entertainment. Aunque para muchos la demostración fue muy buena, en otros surgió la duda sobre si el mundo será grande pero un poco vacío. Para despejar estas interrogantes, Fox confesó a IGN que el mapa es más grande que el mostrado en el State of Play y que no sólo desplegará los diversos ecosistemas de Japón, sino que también ofrecerá actividades al usuario con “personas, artículos e historias” que lo mantendrán ocupado.

“El mapa que mostramos durante el State of Play estaba muy enfocado. Eso era solamente una porción del área inicial, el mapa en sí es enorme. La isla de Tsushima cubre los biomas que puedes encontrar en Japón, desde montañas nevadas y bosques de bambú hasta praderas onduladas. Queremos dar al jugador muchas cosas que hacer para mantenerlo electrizante. No queríamos hacer un mapa enorme y no tener nada en él. Así que está lleno de personas, artículos e historias para explorar”, expresó Fox.

Hace poco LEVEL UP tuvo la oportunidad de platicar con el director creativo de Sucker Punch Jason Connell, que nos contó que el título está enfocado en representar una historia sin elementos de fantasía y que el combate te volverá vulnerable. Por otro lado, si quieres jugarlo el día de su estreno, te recomendamos tener un buen espacio libre en tu disco duro.

Ghost of Tsushima estará a la venta en exclusiva para PlayStation 4 a partir del próximo 17 de julio. Si deseas saber más sobre él, te invitamos a checar su ficha.

