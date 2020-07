Sakuna: Of Rice and Ruin ya tiene fecha de estreno y se venderá en varias ediciones

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

XSEED Games es una distribuidora reconocida por llevar juegos de corte oriental a Occidente. Gracias a sus esfuerzos de localización, los fans de series como Story of Seasons pueden disfrutar de títulos japoneses sin preocuparse por el idioma. En los últimos meses, la compañía ha promocionado Sakuna: of Rice and Ruin y hoy por fin se reveló cuando estará disponible.

La distribuidora dio a conocer que Sakuna: Of Rice and Ruin debutará en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC (vía Steam) primero en América, el próximo 10 de noviembre, y días más tarde en Japón (12 de noviembre) y Europa (20 de noviembre). El título estará disponible a través de la tienda oficial en línea de XSEED Games y tiendas físicas seleccionadas.

Sakuna: Of Rice and Ruin se venderá en 2 ediciones físicas

La edición en formato físico estándar se venderá a cambio de $39.99 USD e incluirá el juego en disco de PlayStation 4 o tarjeta de juego para Nintendo Switch. Sakuna: Of Rice and Ruin también estará disponible en una edición física especial llamada Divine Edition. Esta última versión, además de incluir el juego en formato físico para PlayStation 4 o Nintendo Switch, ofrecerá un libro de arte de 130 páginas, la banda sonora (42 pistas) en 3 discos, un adorno omamori de Sakuna y un empaque con una ilustración del juego a cambio de $59.99 USD. Ya puedes preordenar tu copia a través de la tienda oficial en línea de XSEED Games.

Divine Edition de Sakuna: Of Rice and Ruin

¿Qué es Sakuna: Of Rice and Ruin?

En caso de que no hayas escuchado de este juego, te contamos que es desarrollado por Edelweiss, creadores de Astebreed. En Sakuna: Of Rice and Ruin controlarás a Sakuna, una diosa del cultivo que vive desterrada en una isla, donde convive con humanos. Allí mejora la vida de los habitantes por medio del cultivo, que será un elemento de gameplay muy relevante a tal grado que puede considerarse que es un simulador de granja.

Pero sus habilidades no sólo le sirven para brindar alimento, sino que tendrá un toque de acción, pues en la isla debe derrotar a poderosos demonios que comprometen la vida de todos los habitantes y para vencerlos Sakuna tendrá que emplear herramientas de cultivo que lucirá con un gameplay de acción.

Además, como puedes imaginar, el título tendrá una gran influencia de la mitología japonesa y sus bellos paisajes y modelos 3D ayudarán a relatar la aventura de la diosa Sakuna.

Te dejamos con el trailer de anuncio de la fecha de lanzamiento.

Ahora que sabes más sobre este título, cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Ya sabías sobre él? ¿Estás interesado en alguna edición física?

