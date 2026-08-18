XBOX Game Pass cerrará agosto con una alineación de juegos muy prometedores que nos ofrecerán bastantes horas de diversión. Desafortunadamente, no todas son buenas noticias, pues el servicio de suscripción de Microsoft también perderá varios títulos a finales de mes.

En total, XBOX Game Pass y PC Game Pass se quedarán sin 6 juegos que fueron la sensación durante su estreno en los servicios. Además de varios títulos independientes, la lista incluye un par de AAA que fueron muy bien recibidos y recibieron excelentes calificaciones en Metacritic.

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Varios juegos AAA abandonarán XBOX Game Pass en agosto

Una de las grandes desventajas de los servicios de suscripción es que su contenido nunca es para siempre. En el caso de XBOX Game Pass, Microsoft elimina juegos a mediados y a finales de cada mes, por lo que siempre es buena idea estar al pendiente de las novedades que llegan y desaparecen del servicio.

A finales de agosto, el servicio para consola y XBOX Cloud Gaming perderán uno de los mejores juegos de su catálogo. Se trata de un RPG que recibió elogios a nivel mundial, tanto por parte de la prensa como de los jugadores. Es tan popular que es común verlo en los tops de mejores títulos de las últimas décadas.

Nos referimos a The Witcher: The Wild Hunt, el aclamado título de CD Projekt RED que recibió una calificación de 93 en Metacritic. La aventura de Geralt de Rivia sólo estará disponible por unas cuantas semanas más, pues desaparecerá del servicio el 31 de agosto.

La mala noticia es que no será el único AAA que abandonará XBOX Game Pass, pues en septiembre dejarás de tener acceso a un gran título deportivo. Se trata de NBA 2K26, juego de basquetbol creado por Visual Concepts y 2K. Esta entrega también recibió un 93 en Metacritic por parte de la presa, aunque la comunidad lo castigó con un 4.5 de calificación.

Tienes un poco más de tiempo para disfrutar el título deportivo, pues dejará de estar disponible en XBOX Game Pass y PC Game Pass el 6 de septiembre.

The Witcher: The Wild Hunt es uno de los juegos AAA que abandonará pronto XBOX Game Pass

¿Qué otros juegos abandonarán el servicio de suscripción?

Además de The Witcher 3: The Wild Hunt y NBA 2K26, hay otros 4 atractivos juegos que también tienen los días contados en XBOX Game Pass y PC Game Pass. Entre ellos está Another Crab’s Treasure, un curioso soulslike inspirado en Dark Souls que es protagonizado por un cangrejo.

I Am Your Beast, un FPS brutal, y Neon Abyss, un roguelite 2D repleto de acción, también desaparecerán de los servicios a finales de este mes. Por último, está One Lonely Outpost, un simulador de vida donde tendrás una entretenida aventura llena de desafíos en el espacio.

Abajo puedes conocer la lista completa de juegos que abandonarán XBOX Game Pass y PC Game Pass en agosto y principios de septiembre:

Another Crab’s Treasure también está en la lista de juegos que abandonarán XBOX Game Pass

Dejan el servicio el 31 de agosto:

Another Crab’s Treasure

I Am Your Beast

Neon Abyss

One Lonely Outpost

The Witcher 3: The Wild Hunt

Deja el servicio el 6 de septiembre:

NBA 2K26

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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