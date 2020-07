Reportan la aparición de supuestas estaciones de prueba del PS5 en tiendas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Las consolas de siguiente generación de Sony y Microsoft llegarán al mercado dentro de los 5 meses próximos. A pesar de ello, aún no sabemos muchos detalles sobre su lanzamiento, aunque hay rumores e información extraoficial que parece indicar que muy pronto sabremos más novedades. Las más recientes pistas parecen confirmar que Sony tendrá estaciones de juego para probar el PlayStation 5, lo que parece anticipar que dentro de muy poco tiempo habrá noticias sobre su lanzamiento.

Decimos esto porque el usuario de Twitter IronCoreGame compartió una imagen que parece delatar los preparativos de Sony para promocionar el PlayStation 5 en el Reino Unido, ya que en la imagen se puede ver que se ha reservado un área temática de la consola en una sucursal de la cadena de tiendas Currys PC World.

Por si te lo perdiste: así se ve de cerca el control de PlayStation 5, DualSense.

La decoración sugiere que se trata de una estación de prueba, en la que los consumidores interesados podrán jugar en la consola y conocer sus bondades. Al parecer, las estaciones brindarán soporte para títulos multijugador, tomando en cuenta el sillón para 2 personas.

Es importante decir que esto no confirma que la estación de juego estará dedicada al PlayStation 5, pues en la decoración no se ve ningún logo de la nueva consola y bien podría tratarse de una campaña de mercadeo de PlayStation 4. Sin embargo, lo que hace pensar que el espacio servirá para promocionar el PlayStation 5 son los colores acordes a los de esta consola y que es mucho más probable que Sony se enfoque en impulsar su nuevo sistema en vísperas de su estreno; aparte de que hay un cuadro de acrílico con semejantes dimensiones del PlayStation 5 y tiene una sección para la ventilación en la parte de enfrente.

Algo interesante que podría sugerir esta imagen es que Sony podría anunciar algo relacionado con las preventas dentro de poco. Se puede llegar a esta conclusión debido a que estas estaciones estarían precisamente para animar a los consumidores a comprar la consola y asegurar la compra por medio de un sistema de apartado.

Si quieres ser uno de los primeros en comprar un PlayStation 5, no te preocupes por las preventas, pues no aparecerán repentinamente, sino que Sony informará con anticipación antes de que estén disponibles, además, hay pistas que parecen indicar que estarán limitadas a 1 sistema por persona. Esta medida se implementaría para evitar la reventa. Otra forma de asegurar que las personas puedan jugar en la nueva consola es aumentando la producción y un reporte señala que Sony incrementará las unidades disponibles en el estreno.

