Halo Infinite: detalle oculto de la portada podría confirmar al villano del FPS

Esta mañana, Xbox Game Studios liberó un nuevo arte de Halo Infinite que será el que esté en la portada del esperado FPS. Como puedes imaginar, los fans no perdieron la oportunidad de analizar a profundidad cada detalle minúsculo y gracias a ellos descubrieron algo que podría haber confirmado al villano del juego.

Advertencia: lo que presentaremos a continuación es mera especulación basada en evidencia. Si bien nada está confirmado, sí podría revelar detalles sobre Halo Infinite que tal vez prefieras no conocer. Así pues, si quieres llegar a la presentación de gameplay en blanco, te recomendamos dejar de leer aquí. Sobre advertencia no hay engaño.

Posibles spoilers sobre el villano de Halo Infinite a continuación

Lo que pasa es que fans que hicieron zoom al casco de Master Chief descubrieron que en su visor se está reflejando algo. Al verlo con atención, parece que se trata de un enemigo de gran tamaño que carga una especie de martillo de energía en su mano derecha.

Como todo fan de Halo está imaginando a estas alturas, lo anterior despertó una enorme especulación y es que parece confirmar que Atriox, a quien muchos conocen gracias a Halo Wars 2, será el villano principal de esta aventura de Master Chief.

Puedes ver esta pista a continuación:

¿Eres tú, Atriox?

Ahora bien, ver a Atriox como el villano principal de Halo Infinite no sería ninguna sorpresa. Lo decimos puesto que a finales de junio 343 Industries liberó un teaser que apuntaba a que Atriox regresaría en esta entrega. Lo anterior, debido a un mensaje que hablaba de Los Desterrados.

“La hora se acerca. Las fuerzas ocupan El Anillo. Dentro de otras, estará dentro de nuestro control. La Humanidad se quemará. Su descarada rebeldía no será nada más que un recuerdo. No más profetas, no más mentiras. Estamos juntos, hermanos, hasta el fin. Nosotros somos su herencia, somos su legado, somos Los Desterrados”, señala el mensaje y el cual puedes escuchar a continuación:

Portada podría haber confirmado una reciente filtración

Eso no es todo, puesto que el arte de la portada de Halo Infinite también podría haber confirmado una reciente filtración.

Lo que pasa es que en el brazo izquierdo del Master Chief podemos ver lo que parece ser un gancho retráctil. Recordemos que hace apenas unos días un reconocido insider señaló que esta herramienta estaría presente en el juego.

En la filtración, el insider también reveló detalles sobre el tipo de experiencia multijugador que está preparando 343 Industries. Así pues, esta pista parece indicar que también podemos esperar las características mencionadas. Puedes saber más al respecto si haces clic aquí.

Y a ti, ¿qué te parecieron los detalles? ¿Hay algo más que te haya llamado la atención de la filtración? Cuéntanos en los comentarios.

Halo Infinite llegará a finales de 2020 a Xbox Series X, Xbox One y PC. Puedes ver más sobre el proyecto de Xbox Game Studios si haces clic aquí.