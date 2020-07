Balan Company, estudio nuevo de Square Enix, pronto revelará su primer juego

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Square Enix ya anunció que no tendrá presentación de mediados de año, pero eso no quiere decir que no dará a conocer los nuevos proyectos en los que trabaja, pues planea hacer sus anuncios de forma individual en las siguientes semanas. Si eres un fan de las producciones de esta compañía, entonces hay buenas noticias, pues su nuevo estudio Balan Company mostrará su nuevo juego en cuestión de horas.

A través de su página de Internet, la desarrolladora Balan Company, uno de los nuevos estudios de Square Enix, reveló hace unas horas que revelará su primer proyecto mañana, 23 de julio.

“Damas y caballeros, bienvenidos al show de las maravillas llevados a ustedes por Balan Company. Les agradecemos por su paciencia mientras conducimos los preparativos para la gran inauguración”, se lee en la página principal, aún con los telones cubriendo el escenario.

Por si te lo perdiste: Square Enix anunció una serie animada de The World Ends with You.

El proyecto de Balan Company es un misterio

Hasta el momento no se sabe nada del proyecto, pero es probable que se llame Wonder World, tomando en cuenta que ese nombre aparece en la dirección web de la misteriosa página. No obstante, debes saber que sea lo que sea que se muestre, será una nueva propiedad de Square Enix, pues así lo confirmó la división japonesa de Square Enix a través de su cuenta oficial de Twitter, según información de IGN. Aparte, el título será de acción, pues el estudio está enfocado en la creación de títulos de este género.

Como puedes ver en la página oficial, el lenguaje y la decoración empleada hace referencia a una representación teatral o un espectáculo, por lo que quizá el título esté relacionado con esto. La presentación del proyecto se llevará a cabo mañana a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México), que será cuando por fin se levante el telón.

Balan Company podría estar presente en el evento de Xbox de mañana

El Xbox Games Showcase también se celebrará mañana, 23 de julio, y cerca de la misma hora de la revelación del juego de Balan Company, por lo que es muy probable que veamos el trailer de anuncio en la presentación de Microsoft.

Además, te recordamos que Phil Spencer, el jefe de Xbox, ya había anticipado que podríamos esperar el anuncio de juegos japoneses. Las buenas noticias son que no tendremos que esperar para conocer el primer proyecto de este estudio nuevo de Square Enix.

¿Qué es Balan Company?

Se trata de un nuevo estudio que se formó para constituir la fuerza de desarrollo de Square Enix, y que estará enfocado en la creación de juegos del género de acción. Lo que más llama la atención es que se sabe que el antiguo jefe del Sonic Team, Yuji Naka, trabaja en un juego de acción desde su entrada a Square Enix en 2018.

Además, en Square Enix trabaja desde 2019 Ryota Suzuki, antiguo creativo de Capcom que trabajó en Devil May Cry 5, por lo que es muy probable que estos 2 elementos formen parte de Balan Company.

Balan Company

¿Estás emocionado por este anuncio? ¿De qué crees que se trate? ¿Cuáles son tus expectativas? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que en LEVEL UP tendremos una cobertura del evento de Xbox, por lo que mañana podrás descubrir aquí cual es el proyecto nuevo de Square Enix. Si quieres saber más sobre esta compañía, te invitamos a visitar esta página.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2