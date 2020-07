REPORTE: Xbox Series X debutará en noviembre

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Microsoft, al igual que Sony, lanzará muy pronto su nueva consola de siguiente generación, el Xbox Series X. Hasta el momento no sabemos cuando se llevará a cabo el lanzamiento más allá de la ventana de los últimos meses del año. No obstante, acaba de surgir información oficial por parte de Microsoft que indica que la consola nueva debutará en noviembre de este año.

Las noticias provienen de la directora de finanzas de Microsoft, Amy Hood. La reportera de tecnología de Blomberg Dina Bass tuvo la oportunidad de entrevistar a Hood y en la plática la cuestionó sobre el lanzamiento del Xbox Series X, a lo que Hood afirmó que el estreno sigue planeado para las “fiestas de noviembre”.

Específicamente, Bass preguntó si la “nueva consola” alcanzaría a debutar en las “fiestas de noviembre”, haciendo énfasis en esas palabras clave, a lo que Hood confirmó sólo con un “sí”. Como ves, en esta ocasión la información proviene de una fuente de Microsoft, por lo que si tomamos por certeras las declaraciones de Hood, el lanzamiento ocurrirá en el penúltimo mes de 2020.

Por si te lo perdiste: Microsoft descontinuará el Xbox Series X.

Esta información curiosamente coincide con pistas oficiales que habían surgido antes este año. En marzo apareció en la página oficial de Xbox de la India que el Xbox Series X debutaría en “el Día de Acción de Gracias” de 2020, el cual se celebra en noviembre.

Asimismo, recientemente supimos que la fecha de estreno de Assassin’s Creed: Valhalla podría apuntar a que el estreno de la consola se llevaría a cabo cerca de noviembre de este año.

Te recordamos que mañana, 23 de julio, se celebrará el Xbox Games Showcase y es muy probable que en el evento se dé a conocer la fecha de lanzamiento de la nueva consola. Te mantendremos informado.

Microsoft CFO Amy Hood says new Xbox is still on track for the November holidays launch.

It was in response to a question from me and I said "new console" and "November holidays." Her answer was the single word "yes."