Ghost of Tsushima es un éxito con millones de copias vendidas en 3 días

Ghost of Tsushima es uno de los últimos grandes juegos que recibirá PlayStation 4. Sucker Punch sin duda hizo un buen trabajo, pues el título fue muy bien recibido por jugadores de todo el mundo.

Esto se refleja en el éxito comercial que ha tenido la nueva franquicia de PlayStation. La compañía festejó a primera hora de la mañana las ventas de Ghost of Tsushima que, al igual que otras exclusivas de PS4, vendió millones de copias en sus primeros días.

Por si no lo recuerdas, Ghost of Tsushima fue un triunfo en regiones como Reino Unido. Además, ya es todo un referente en el turismo en Japón, país donde incluso se agotó en tiendas.

Por medio de sus redes sociales, PlayStation reveló que Ghost of Tsushima ya es su IP original y first-party que más rápido se ha vendido. Para poner esto en perspectiva, debes saber que el título de Sucker Punch ya vendió más de 2.4 millones de copias a nivel mundial.

La cifra es sin duda sorprendente, sobre todo si se toma en cuenta que se logró durante los primeros 3 días del lanzamiento. PlayStation aprovechó la ocasión para felicitar a los miembros de Sucker Punch por su trabajo.

“Felicidades a Sucker Punch y gracias a los fans de todo el mundo por formar parte del viaje de Jin”, comentó PlayStation. La compañía no reveló la cifra de ventas actualizadas hasta el día de hoy.

