Psychonauts 2 se retrasa de nuevo y no debutará este año

Tras una larga ausencia, ayer por fin pudimos ver un nuevo avance de Psychonauts 2. La secuela será más ambiciosa que antes, pues Double Fine Productions ya forma parte de Xbox Game Studios.

Gracias al financiamiento de Microsoft, la secuela será más atractiva y espectacular, pero esto también significa que Double Fine Productions necesita más tiempo para concluir su desarrollo.

El título iba a debutar originalmente en 2018, pero se ha retrasado cada año hasta 2020. Muchos fans esperaban poder jugarlo por fin en algún momento de este año, pero no ocurrirá. Si esperas la secuela, debes saber que sufrió otro retraso.

Double Fine Productions sigue trabajando en el desarrollo de la esperada secuela, que llegará a PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One y PC. Los usuarios del ecosistema de Xbox podrán disfrutarlo en Game Pass.

La compañía descartó de manera oficial el lanzamiento del juego en los próximos meses de 2020. Por medio de Xbox Wire, se confirmó que Psychonauts 2 estará listo en algún momento de 2021.

Si bien no hay una fecha exacta, los desarrolladores afirmaron que la “espera casi ha terminado”, por lo que se estima que el título por fin podría llegar a inicios de 2021. En cuanto a su contenido, Double Fine Productions garantiza personajes únicos, buen humor y una gran aventura.

