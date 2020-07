El nuevo Fable podría tener algunos elementos online

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

En el Xbox Game Showcase de ayer se confirmó que Playground Games está confirmando una nueva entrega de Fable. Poco después comenzó a circular un rumor que decía que será un MMO; sin embargo, fuentes aseguran que ese no será el caso, aunque sí puedes esperar que tenga ciertos elementos online.

Jez Corden, periodista que escribe para Windows Central, publicó un artículo en el que confirmó que múltiples fuentes que conocen los planes de Playground Games le confirmaron que Fable no será un MMO. De este modo puedes esperar que sea un RPG que puedas disfrutar por ti solo como en otras entregas de la serie.

Ahora bien, que el siguiente Fable sea un RPG tradicional no quiere decir que vaya a estar libre de elementos online. De acuerdo con el reporte, existe la posibilidad de que vaya a tener ciertos elementos online como funcionalidad cooperativa, espacios compartidos con otros jugadores, pero señalan que “nada que justifique clasificarlo como un MMO”.

Pero, ¿por qué la gente comenzó a pensar que Fable podría ser un MMO? Lo que pasa es que un periodista frances compartió una lista de los juegos revelados en el Xbox Game Showcase y en él señaló que Fable sería un MMO.

Este detalle comenzó a circular por varias redes sociales y foros, por lo que se fue haciendo eco. Dicho esto, los nuevos reportes apuntan hacia otra dirección, por lo que debes esperar que Fable sea un juego tradicional.

