Xbox confirma que aún tiene sorpresas guardadas para los siguientes meses

El evento de revelación de juegos de Xbox que se llevó a cabo hoy, 23 de julio, fue muy bien recibido por la comunidad de fans. No bastante, hubo anuncios que quizá muchos esperaban, pero no se hicieron en la presentación. Las buenas noticias son que Microsoft no ha terminado por mostrar todas sus sorpresas, sino que aún tiene mucho que revelar.

El Xbox Games Showcase estuvo repleto de anuncios. Muchos pudieron pensar que, debido a esto, Microsoft mostró todo lo que tenía que mostrar antes del lanzamiento del Xbox Series X, si temías esto, no te preocupes, pues la desarrolladora confirmó que prepara más anuncios.

Matt Booty insinuó que habrá más presentaciones antes del estreno de Xbox Series X

Casi al final del Xbox Games Showcase, Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, aseguró que Microsoft aún tiene mucho por mostrar e insinuó que Microsoft preparará más presentaciones de este estilo para revelar lo que aún no ha presentado de sus estudios internos.

“Quizá notaron que no hablamos de todo lo de nuestros Xbox Game Studios hoy y eso significa que tendremos más para compartir más adelante este año”, expresó Booty.

Desafortunadamente, el jefe de Xbox Game Studios no dio más detalles al respecto, por lo que por el momento no sabemos cuando se celebrará una nueva presentación de Xbox o qué clase de títulos podremos esperar. Pero es importante de los estudios más importantes que no estuvieron presentes destacan Compulsion Games y The Initiative, por lo que quizá a estas desarrolladoras se refiere Booty.

Uno de los títulos muy rumorados, Fable, estuvo en la presentación de Xbox, por lo que es muy probable que el otro juego que lidera las sospechas, Perfect Dark, se revele más adelante.

