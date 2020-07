Streamer de LoL es banneado de Twitch tras ser acusado de grooming

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Twitch sigue en su ola de banneos contra usuarios que han utilizado su fama para abusar de ella. Ahora fue el turno de Hashinshin, streamer y exjugador profesional de League of Legends que fue banneado de la plataforma tras ser acusado de grooming.

Esta semana, fuentes informaron que el canal de Hashinshin fue banneado de manera permanente en Twitch. Esto después de que una chica lo acusara de grooming por medio de un reporte oficial. Recordemos que lo anterior se considera una violación a las directrices de la plataforma, así como un delito en varios países.

En caso de que no lo sepas el grooming (también conocido como engaño pederasta) es una serie de conductas en las que un adulto busca ganarse la confianza de un menor de edad para posteriormente abusar sexualmente de él.

Hablando específicamente del caso de Hashinshin, el streamer fue acusado con evidencia de mantener conversaciones de tono sexual con varias chicas. Según reportes, entre las víctimas del streamers se encontraban chicas de 14 años con las que hablaba cuando él ya era un mayor de edad.

Después de varios días de que el tema saliera a la luz, Hashinshin aceptó su mala conducta y ofreció una disculpa a todos los fans que pudo haber decepcionado.

“Lo siento por todos los fans a los que decepcioné. Sí tuve conversaciones inapropiadas con mujeres adolescentes. Este no es la persona que quiero ser y aunque he hecho esfuerzos para mejorar como persona, seguiré siendo aún mejor en el futuro”, explicó.

I'm sorry to all my fans who I've let down, I did engage in inappropriate conversation with teenage women. This isn't who I want to be, and although I've made many strides already to better myself as a person I am going to continue to better myself in the future.