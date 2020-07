Solid Snake y Metal Gear aparecen en el último álbum del rapero Logic

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hoy, 24 de julio, es un día especial para los amantes de la música, pues se lanzaron importantes álbumes. Uno de ellos es el de Sir Robert Bryson Hall II, profesionalmente conocido como Logic. Aparte de ser un reconocido rapero, Logic ha dejado claro en varias ocasiones que es un fan de los videojuegos. Una muestra más de su pasión se puede ver en No Pressure, la que será la última producción en su carrera musical, ya que invitó a un personaje muy especial para uno de los sencillos que componen el álbum.

El más reciente álbum de Logic, No Pressure, ya está disponible en plataformas digitales y a los fans del rapero que también son videojugadores han encontrado una fantástica referencia en el tema de intro del álbum, titulado de forma homónima. En una parte de No Pressure, Logic detiene sus rimas abruptamente para dar lugar a la voz de David Hayter personificando a Solid Snake.

Por si te lo perdiste: Logic se retiró del rap y comenzará a stremear en exclusiva para Twitch.

Logic mezcla su pasión por el rap y Metal Gear en No Pressure

El actor de voz prestó la identidad vocal del personaje icónico para grabar una frase que hace referencia a la franquicia legendaria de Konami Metal Gear. En específico, se escucha a Solid Snake advertir a Logic que su plan de dominar el mundo con un Metal Gear no funcionará.

“Eh, Logic, aquí Snake. Escuché que estás planeando la dominación mundial a través de una nueva forma de Metal Gear. Bueno, escúchame, no va a funcionar”, se escucha a David Hayter personificando a Snake en el intro del álbum No Pressure.

Como ves, la frase es suficiente prueba para ver que Logic es fan de Metal Gear, pero debes saber que no ha sido la única ocasión en la que el rapero ha dejado ver su pasión por los videojuegos. Hace varios meses nos enteramos que el cantante participó en la captura de movimiento de The Last of Us: Part II, así que, si ya lo jugaste, quizá pudiste escuchar su voz.

A continuación te dejamos el tema completo a continuación, así como el álbum en Spotify para que escuches las demás canciones.

Por si te lo perdiste: Metal Gear recientemente cumplió 33 años y el director de la próxima adaptación de la franquicia al cine lo festejó.

¿Qué te pareció esta colaboración con David Hayter? ¿Imaginabas que Solid Snake aparecería en una canción de rap? Cuéntanos en los comentarios.

Ya que hablamos sobre famosos que son fans de series de videojuegos, aprovechamos para contarte que Brie Larson es una chica que adora varios juegos de Nintendo. Hace poco dejó ver a sus seguidores su isla en Animal Crossing: New Horizons y luego reiteró que desea mucho interpretar a Samus Aran en una película de Metroid.

