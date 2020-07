Halo Infinite: 343i pone en duda una Beta del juego a gran escala

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

343 Industries sabe que la comunidad de jugadores es muy importante en el desarrollo de Halo. Por tal motivo, en 2019 presentó el Halo Insider Program, que permite a los fans probar los próximos juegos de la saga antes de su estreno oficial.

El programa ha sido bastante útil para el lanzamiento de la saga en PC, por lo que muchos esperan poder jugar Halo Infinite antes de su lanzamiento gracias a él. De hecho 343 Industries prometió el año pasado varias Betas de la nueva entrega.

Sin embargo, existen factores externos que ponen en riesgo las posibles pruebas públicas del título. El estudio habló sobre la Beta e insinuó que existe la posibilidad de que no se lleve a cabo en las proporciones y dimensiones originalmente planeadas.

Por medio de Halo Waypoint, la página oficial de la franquicia, 343 Industries recordó las promesas que se hicieron hace meses para diversas pruebas públicas de Halo Infinite. El estudio reconoció la importancia del Halo Insider Program y la retroalimentación de la comunidad para la saga.

Su meta ideal es crear Halo Infinite con el apoyo de la comunidad; sin embargo, la desarrolladora aseguró que hay “desafíos sin precedentes este año”. Esto es una clara referencia a la pandemia y a los efectos que ha tenido en la industria.

“Con Halo Infinite, también nos comprometemos a construir el juego en colaboración con nuestra comunidad, pero dados los desafíos sin precedentes de este año, no estamos donde esperábamos en términos de vuelos públicos más amplios”, afirmó el estudio.

343 Industries no descarta del todo una Beta del juego, pero sí deja en claro que podría no realizarse en las dimensiones planeadas. Así pues, podrán realizarse pruebas, pero con un número reducido de jugadores. Una Beta requiere supervisión constante y los desarrolladores trabaja actualmente desde sus casas. Así pues, no están en las condiciones óptimas para realizar Betas a gran escala.

La compañía afirmó que sigue trabajando en los planes para una Beta y que esperan recibir la colaboración de la comunidad para las diversas fases de desarrollo del proyecto.

