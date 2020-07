Halo Infinite tendrá campaña cooperativa con pantalla dividida

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Una de las características que volvió a Halo una saga legendaria fue la posibilidad de disfrutar su campaña con nuestros amigos en una misma consola, algo que cambió con Halo 5: Guardians. Por suerte 343 Industries escuchó la retroalimentación y cumplió su promesa a sus fans. Es por esto que Halo Infinite debutará con una campaña cooperativa para 2 jugadores.

Jerry Hook, jefe de diseño en 343 Industries, confirmó que Halo Infinite tendrá campaña cooperativa. Dicho esto, aclaró que la opción local sólo estará disponible para 2 jugadores. Es decir que sólo podrás con otro amigo en la misma consola.

Suscríbete a Xbox Game Pass por $10 MXN― DISPONIBLE AQUÍ

Pero, ¿qué hay de los que quieran aprovechar las posibilidades que ofrece el online por medio de Xbox LIVE? Ellos tendrán la oportunidad de disfrutar la campaña de Halo Infinite en su modo cooperativo para 4 jugadores.

“Vi algunos reportes que decían que la campaña tendría soporte para 4 jugadores en pantalla dividida y quiero aclararlo. Halo Infinite tendrá soporte para pantalla dividida para 2 jugadores y 4 jugadores en cooperativo online. Una disculpa por la confusión”, fueron las palabras de Hook.

Por si te lo perdiste: Experto cree que Halo Infinite podría lucir mejor más adelante

Hey everyone I saw some reports of campaign supporting 4 player Split screen for campaign and just want to correct. Halo Infinite will be supporting 2 player split screen and 4 player online co-op for campaign. Sorry about the confusion. #haloinfinte