Por esta razón se mantuvieron los tiempos de carga en Ghost of Tsushima

Aunque la idea es que a partir de la siguiente generación los tiempos de carga sean cosa del pasado, los títulos actuales los siguen teniendo aunque hay maneras creativas para lidiar con ellos. En el caso de Ghost of Tsushima, éxito de PS4 en este momento, su presencia ha sido notada por los jugadores pero más allá de una crítica, pues en realidad son muy rápidos, la pregunta es por qué y recientemente un directivo de Sucker Punche reveló la razón.

A raíz del éxito de Ghost of Tsushima, algunos fans han querido ahondar más en los detalles que tiene el juego y uno de los temas que ha salido a colación ha sido lo relacionado con los tiempos de carga, los cuales han sorprendido a los jugadores pues los consideran bastante rápidos, sobre todo al tomar en cuenta que el PS4 usa disco duro. En ese sentido, un fan participó en una breve conversación sobre el tema en Twitter y señaló que Sucker Punch decidió mantener los tiempos de carga por más tiempo a propósito para dar tips a los jugadores.

Para su sorpresa, Brian Fleming, cofundador y productor de Sucker Punch, le respondió y confirmó que lo que se ha dicho al respecto es cierto, pues el equipo de desarrollo quiso que los jugadores tuvieran acceso a algunos consejos para seguir con su aventura, por lo que se decidió que estos se mostrarían durante los tiempos de carga, por lo que se mantuvieron un poco más de tiempo.

It's true. Once we decide to show a tip, we hold for a minimum time, load often completes during that minimum.