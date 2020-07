Ghost of Tsushima es tan exitoso que se agota en Japón

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Ghost of Tsushima es el más reciente exclusivo de PlayStation 4 y también unos de los últimos que recibirá. Sony confirmó que el título ha tenido un gran desempeño a nivel mundial, pues en sus primeros 3 días en el mercado ya había vendido millones de copias. Pues bien, el éxito del juego ha tomado por sorpresa a Sony en Japón, ya que el desempeño ha sido tan bueno que las tiendas se están quedando sin unidades.

La cuenta de Twitter informó esta semana que la respuesta de los jugadores ha sido tan abrumadora que Ghost of Tsushima se está agotando, por lo que es imposible encontrar el juego en formato físico en varias tiendas.

Lo anterior se debe a que Sony no esperaba que el juego tuviera tanto éxito. Sin embargo, la compañía también reveló que está trabajando en producir más unidades y reabastecer las tiendas rápidamente, pero mientras tanto, recordó que también pueden adquirir Ghost of Tsushima digitalmente a través de la PlayStation Store.

Así pues, en el próximo reporte de ventas en Japón de Famitsu Ghost of Tsushima probablemente registre pocas ventas, pero ya sabes que se deben principalmente a problemas de abastecimiento y no por la falta de interés de los jugadores.

La nueva franquicia de Sony ha roto récords en Japón

Como te comentamos recientemente, Ghost of Tsushima se convirtió en el exclusivo con mejor lanzamiento en Japón, con 212,915 unidades vendidas en sus primeros 3 días de estreno en aquella región. Para ponerlo en contexto, el segundo mejor estreno fue el de The Last of Us: Part II que en el periodo de 3 días logró conseguir 178,696 copias vendidas, seguido de Bloodborne, que en el mismo lapso logró vender 150,245 unidades.

Además, te recordamos que se trata de uno de los pocos juegos de desarrollo occidental que ha logrado conseguir la calificación perfecta en la revista de videojuegos japonesa Famitsu. Los otros 2 juegos de desarrollo occidental que también han conseguido esta marca son Grand Theft Auto V y The Elder Scrolls V: Skyrim. The Last of Us: Part II se quedó a 1 punto de obtener este título.

Hoy sabemos que Ghost of Tsushima relata la historia de un Japón en el que viven samuráis. Sin embargo, el juego pudo ser muy diferente, pues su temática pudo ser de piratas o estar enfocada en la historia de Los Tres Mosqueteros. Incluso una de las ideas desechadas se desarrolló lo suficiente como para tener un gameplay. Decimos esto porque días atrás se filtró un video que muestra que Sucker Punch trabajaba en Prophecy, un título que se llevaría a cabo en el Renacimiento y que algunas de sus mecánicas se conservaron en Ghost of Tsushima.

Si quieres saber más sobre el exclusivo de PlayStation 4, te invitamos a checar su ficha o consultar nuestra reseña escrita.

