Yoji Shinkawa, artista de Metal Gear, hizo este genial arte de The Last of Us

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hoy es un día especial para los fans de The Last of Us, pues se festeja el Outbreak Day, celebración ahora conocida como The Last of Us Day. Naughty Dog presentó nueva mercancía oficial para todos los seguidores de la franquicia y regaló un tema para los dueños de un PlayStation 4.

Las festejos continúan, así que el estudio confirmó hace poco más coleccionables de la franquicia. Otra gran sorpresa es que Naughty Dog se alió con Kojima Productions para que uno de sus creativos más destacados hiciera un arte especial.

Nos referimos a Yoji Shinkawa, conocido por ser el artista principal de la franquicia Metal Gear. La buena noticia es que puedes conseguir gratis el arte para celebrar el The Last of Us Day y darle un toque especial a tu PC o smartphone.

Por si te lo perdiste: The Last of Us: Part II es el exclusivo de PS4 que más jugadores han terminado

Así luce el espectacular arte de The Last of Us hecho por Shinkawa

Por medio de sus redes sociales, Naughty Dog confirmó que los fans ya pueden adquirir la banda sonora The Last Of Us: Part II en un paquete de vinilos conmemorativos. Además, anunció la venta de posters de Ellie y Abby.

Dichos productos ya se pueden adquirir desde la tienda de Mondo. Por otro lado, también se anunció una nueva línea de playeras con personajes y el logo de la secuela. La ropa fue diseñada en colaboración con Graphmkt.

Como te comentamos, Naughty Dog y Kojima Productions prepararon un arte especial de The Last of Us. En él vemos a Ellie, Joel y Abby con el estilo característico de Shinkawa. Las compañías ofrecen el arte en descarga gratuita para todos los fans.

Si quieres obtenerla, debes ir a este enlace y buscar la publicación dedicada al arte de Shinkawa. Ahí encontrarás opciones para descargarlo y usarlo como fondo de pantalla para tu PC o tus dispositivos móviles. Abajo te dejo la imagen y las publicaciones de Naughty Dog.

We’re so honored by and grateful to @KojiPro2015_EN and Yoji Shinkawa for creating this stunning The Last of Us Part II art for #TheLastofUsDay.



Want to make it your wallpaper? Download high-res desktop and mobile versions here: https://t.co/r1eW5mYAKn pic.twitter.com/AAKPb6F8kw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 26, 2020

The team at @graphmkt have released a new apparel collection for #TheLastofUsDay. See their new graphic tees and long-sleeve shirts here: https://t.co/iReVYMGF9l pic.twitter.com/HXUNvleQcw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 26, 2020

Happy THE LAST OF US DAY! We’ve joined forces w/ our friends at @Naughty_Dog & the brilliant @tulalotay to release a new vinyl soundtrack & 2 timed edition posters! And a beautiful art book for the game from our friends at @DarkHorseComics. On Sale Now! https://t.co/svyxbSstHX pic.twitter.com/yn7lYmE5MY — MondoNews (@MondoNews) September 26, 2020

Te recordamos que Naughty Dog, PlayStation Productions y HBO ya trabaja actualmente en una serie The Last of Us. La producción estará en manos del creador de Chernobyl y promete expandir la historia de la franquicia. Por otro lado, no se descarta una tercera entrega de la serie.

Entérate: fan descubre sorpresa al terminar The Last of Us: Part II en la máxima dificultad

The Last of Us: Part II debutó de manera exclusiva para PlayStation 4 el pasado 19 de junio. Busca más información sobre él en este enlace.