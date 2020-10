Maneater tampoco ofrecerá cross-save entre PlayStation 4 y PlayStation 5

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Con el próximo lanzamiento de las consolas de siguiente generación, PlayStation 5 y Xbox Series S | X, muchas desarrolladoras han anunciado que llevarán sus recientes lanzamientos a estas consolas y lo harán de tal forma que ofrecerán mejoras en comparación con la actual generación. Recientemente se sumó a este catálogo Maneater, pero desafortunadamente se confirmó que no brindará soporte al progreso cruzado.

Por medio de sus foros oficiales, la desarrolladora Tripwire Interactive dio a conocer que habrá una versión mejorada de Maneater para la siguiente generación de consolas y que estará disponible el día de estreno en ambas consolas (10 y 12 de noviembre). Lo mejor de todo es que los usuarios del juego en su versión de PlayStation 4 y Xbox One podrán conseguir la versión mejorada para PlayStation 5 y Xbox Series S | X sin costo adicional.

Las mejoras en PlayStation 5 y Xbox Series S | X serán la posibilidad de jugar el título en resolución 4K a 60 fps, trazado de rayos y, adicionalmente, hará uso de las funciones del nuevo control de PlayStation 5, el DualSense. Asimismo, se confirmó que la edición mejorada se liberará en PC a inicios de 2021.

Mejoras de Maneater para la siguiente generación de consolas

Los archivos de guardado de Maneater en PS4 no funcionarán en PS5

Las malas noticias para los usuarios de PlayStation 4 es que no podrán continuar su aventura tal como la dejaron en esta consola, ya que el PlayStation 5 no brindará soporte a los archivos de guardado del PlayStation 4. Dicho de otra manera, los jugadores de PlayStation 5 que ya tienen progreso en PlayStation 4 tendrán que comenzar una nueva partida desde el inicio.

Esto llama la atención, pues esta situación no ocurrirá con las versiones de Xbox One y Xbox Series S | X, en las que se podrá compartir el progreso. De acuerdo con la desarrolladora, Maneater será una aplicación diferente o independiente para PlayStation 4 y PlayStation 5, lo que significa que no sólo las estadísticas y los archivos de guardado no se compartirán, sino que los trofeos también serán independientes.

Al parecer, esto último podría ser algo positivo para los jugadores, pues, a juzgar por la información, sería posible desbloquear la lista de trofeos 2 veces con un mismo juego, lo que podría representar algo interesante dentro de la escena de cazadores de trofeos.

Es importante mencionar que hasta el momento Sony no ha hablado oficialmente sobre la posibilidad de compartir progreso entre el PlayStation 4 y el PlayStation 5. Sin embargo, Insomniac Games confirmó que será posible en Marvel’s Spider Man: Miles Morales. Aún hay mucha incertidumbre, pues la opción parece estar inhabilitada para desarrolladoras externas, porque SEGA ya confirmó que Yakuza: Like a Dragon no contará con esta opción.

¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo crees que funcionará el cross-save en la consola nueva de Sony? Cuéntanos en los comentarios.

Maneater actualmente está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más sobre él si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

