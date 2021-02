Konami niega haber pedido retirar la entrevista de Akira Yamaoka

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Silent Hill ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, aunque desafortunadamente de manera no oficial, pues múltiples pistas indican que un nuevo proyecto de la franquicia está en desarrollo. Para reforzar estos rumores, recientemente hubo una entrevista en la que se hacía referencia a una posible nueva entrega de la serie, pero misteriosamente fue retirada de Internet, lo que no hizo más que aumentar la especulación en torno a esto. Muchos creen que el responsable de esto fue Konami, pero la compañía acaba de desmentirlo.

Akira Yamaoka, reconocido por su trabajo en muchos juegos de Silent Hill, recientemente participó en una entrevista en el canal de Youtube Al Hub en el que insinuó el anuncio de un nuevo proyecto en el que estaba involucrado. El creativo usualmente participa en varios proyectos, pero llamó ampliamente la atención al mencionar que es el que “han estado esperando” los fans. Pero lo que hizo todo esto todavía más sospechoso es que Al Hub hizo que nadie tuviera acceso al video al hacerlo privado e indicó que se le había pedido retirarlo.

A pesar de las sospechas, Konami no pidió retirar el video

Tomando en cuenta que este enigmático proyecto podría ser un nuevo juego de Konami, muchos fans pensaron que fue esta compañía la que había pedido eliminar el video. No obstante, no fue así o por lo menos es lo que asegura Konami en un comunicado que envió a Video Games Chronicle al ser cuestionado sobre esta posibilidad.

“Konami no solicitó a Al Hub retirar la entrevista”, comentó un portavoz oficial de la compañía.

Es importante mencionar que Yamaoka no es empleado de Konami, sino que trabaja como director de sonido de Grasshopper Manufacture, estudio Goichi Suda (Suda 51), y también hace colaboraciones con otras desarrolladoras, hace poco, por ejemplo, participó en la banda sonora de The Medium y recientes trabajos incluyen composiciones para World of Tanks y Ninjala.

Por si te lo perdiste: Konami registró ganancias a la baja, pero las de su división de videojuegos crecieron.

No se descarta una colaboración entre Yamaoka y Konami

Así pues, no se descarta que colabore de nueva cuenta con Konami y es normal que muchos fans pensaran por ello que quizá el nuevo proyecto esté relacionado con Konami y que esta compañía pidiera eliminar el video.

Te recordamos que también hay varias fuentes que aseguran que Konami está trabajando en el regreso de Silen Hill (incluso hay un artista que dejó ver que Konami podría estar preparando un proyecto de la franquicia) y no sólo eso, sino que también contaría con creativos originales de la serie.

Uno de estos informantes es Dusk Golem, que, aunque muchas personas dudan de su información, ha ofrecido detalles acertados con mucha antelación. Recientemente acertó en una predicción, pues a finales de 2020 mencionó que Capcom hablaría sobre Resident Evil Village a inicios de 2021. Algo interesante es que mencionó que Sony llevaría una presentación también para enero o febrero.

Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho para conocer el proyecto en el que Akira Yamaoka trabaja, ya que adelantó en la misteriosa entrevista que sería anunciado a mitad de este año. Te mantendremos informado.

Y tú, ¿qué opinas de esta situación? ¿Sospechabas que Konami había sido el responsable de retirar el video de la entrevista? Cuéntanos en los comentarios.

Recientemente Konami llamó la atención luego de que anunciara que disolverá algunas divisiones, algo que hizo pensar a los fans que dejaría de hacer juegos. Poco tiempo después, la compañía explicó que no pasará esto y que su división de gaming seguirá existiendo.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Konami y Silent Hill si das clic en sus respectivos nombres.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente