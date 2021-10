¡Gran fichaje! UFL, nuevo juego de futbol, recluta a estrella del Liverpool F.C.

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Con EA Sports a punto de terminar el acuerdo con la FIFA y el desastre que ha sido eFootball 2022 de Konami, se ha generado una pequeña oportunidad para que nuevas franquicias entren al mercado de los juegos de futbol. Durante gamescom 2021 se presentó UFL, free-to-play en desarrollo por Strikerz Inc que está programado para debutar en consolas y PC. Luego de un periodo de silencio, esta nueva franquicia ha anotado un gol con el fichaje de Roberto Firmino.

Tal parece que UFL busca arrancar con todo y es que a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter anunciaron que Roberto Firmino, delantero letal del Liverpool F.C. es la nueva imagen de la franquicia. De acuerdo con la información, a partir de ahora, Firmino será embajador de UFL y el equipo de desarrollo aprovechó la ocasión para mostrar el diseño del jugador en el juego, confirmando que se apuesta por el realismo.

There’s something that #UFL want you to know, our next ambassador his name is Bobby Firmino! Check out Bobby's in-game look in the short video we've prepared. Si Señor! Stay tuned, as there's more news to come #fairtoplay #uflgame #joinufl pic.twitter.com/FQPRtOBvQn