¿Maldad pura? Claro que no, los videojuegos tienen beneficios y lo dice la ciencia

Desde hace meses, las declaraciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de algunos de los funcionarios de su gobierno respecto a los videojuegos han encendido el debate y las pasiones e distintos caales de comunicación y redes sociales. El error está en el énfasis que se hace a la relación jugador-videojuego para tratar de dar cuenta de problemas que tienen que ver con lo familiar, lo social, lo económico y sus distintos apartados. A partir de ello ha ganado fuerza el estigma que siempre ha pesado sobre el gaming, pero a diferencia de hace décadas hoy existen formas de comunicación e información para responder la inevitable pregunta ¿los videojuegos son dañinos?

Los videojuegos en exceso por supuesto que tienen impacto negativo

De inicio, debemos dejar en claro que los excesos en cualquiera de sus variantes son negativos y pueden tener consecuencias en la salud física y mental de las personas y sus efectos pueden afectar su círculo cercano y social. Con los videojuegos no es diferente y si un consumo excesivo se combina con desatención de padres o tutores encontramos un problema en sí, pero cuyas causas pueden ser de diferente índole. Dicho esto, y para equilibrar la balanza sobre todo lo malo que se señala sobre el gaming, consideramos apropiado recordar los beneficios que esta actividad trae para los jugadores y que, a diferencia del Vox Populi y el estigma, están respaldados por la ciencia.

Desarrollo físico, mental, emocional y apoyo en terapias; los videojuegos dan para eso y más

Poniendo a un lado las situaciones en que un jugador se desatiende de todo para jugar por tiempo excesivo, encontramos que los videojuegos tienen beneficios para la vida diaria, tal como lo señaló el investigador Hugo Sánchez Castillo, investigador del Departamento de Psicobiología y Neurociencia de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien señaló que "aquellos jugadores que optan por los juegos de rol muestran una mejoría en la toma de decisiones y en sus tiempos de reacción".

Asimismo, un estudio realizado por los investigadores los investigadores Niklas Johannes, Matti Vuorre y Andrew K. Przybylski del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford encontró una correlación entre el uso de videojuegos y el bienestar afectivo: "contrariamente a muchos temores de que el tiempo de juego excesivo conducirá a la adicción y a una mala salud mental, encontramos una pequeña relación positiva entre el juego y el bienestar afectivo. La satisfacción de las necesidades y las motivaciones durante el juego no interactuaban con el tiempo de juego, sino que estaban relacionadas de forma independiente con el bienestar".

Otro de los beneficios de los videojuegos tiene que ver con la memoria del ser humano, algo que fue estudiado desde 2013 por la doctora Lorenza S. Colzato de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, cuyo estudio señaló: "el interés en la influencia que tiene la experiencia de los videojuegos en nuestra vida diaria crece constantemente. Los juegos de disparos en primera persona (FPS) requieren que los jugadores desarrollen un esquema de pensamiento flexible para reaccionar y monitorear estímulos visuales y auditivos con rapidez, y para inhibir las acciones erróneas. Este estudio investigó hasta qué grado y si es posible que la experiencia con estos videojuegos se transmita a otras tareas de control cognitivo. Los jugadores experimentados y los individuos con poca o nula experiencia con los juegos realizaron una prueba N-back [estudio psicológico especializado en medir la memoria operativa o de trabajo] y otras medidas especializadas (...) Los jugadores experimentados fueron más rápidos y precisos en el monitoreo y la actualización de la memoria operativa que los que no jugaban (...) Nuestros hallazgos soportan la idea de que jugar FPS está asociado con una mayor flexibilidad para actualizar la información relevante según la tarea, sin afectar la impulsividad".

Los videojuegos también han sido usados como parte de terapias médicas y uno de sus beneficios es que pueden ayudar a aliviar el dolor de niños con cáncer. Lo anterior fue compartido gracias a un estudio de la Fundación Juegaterapia, donde se encontró que una experiencia de gaming con niños enfermos resultó en una disminución de 30% de sus dolores, lo cual también llevó a una reducción en las dosis de morfina administrada.

Por otra parte, tenemos estudios que abordan la tan mencionada relación entre los videojuegos y la violencia, como el de las investigadoras Sarah M. Coyne y Laura Stockdal y que fue publicado en el Journal of Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking . En esta investigación se analizaron los patrones de conducta por 10 años en jugadores de Grand Theft Auto, encontrando que no existe correlación entre la experiencia de un juego violento y el uso de las distintas formas de violencia en la vida real.

Una comunicación adecuada del gobierno podría evitar todas estas polémicas

Estos son tan solo algunos estudios e investigaciones que se han realizado para demostrar los beneficios de los videojuegos. El tema sale a colación luego de que en días recientes el gobierno mexicano expusiera un caso de secuestro donde niños fueron privados de su libertad y fueron contactados a través del juego para móviles Free Fire. Lamentablemente, la comunicación del Estado no es la adecuada pues se gasta tiempo en estigmatizar a los videojuegos y a los jugadores en lugar de señalar los problemas verdaderos y atender aquello que les da origen pues en un entorno de violencia y operación criminal como el que se vive en México, los videojuegos son un simple medio más para llegar a los niños y jóvenes.

