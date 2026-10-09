Ace Combat 4: Shattered Skies es el juego mejor calificado de la franquicia

Pocas son las franquicias de antaño que se mantienen de pie en la industria de los videojuegos y algunas de ellas suman nuevos éxitos pese al paso del tiempo y los cambios en las tendencias, como Ace Combat.

La franquicia de nicho de Bandai Namco tiene 30 años en el gaming y recién demostró que no importa hacia donde se dirija el mundo, tienen su éxito asegurado gracias al compromiso con la calidad y con sus fans.

Hace unos días debutó la entrega más reciente y la celebración comenzó pues ya hizo historia con una impresionante meta de ventas.

Ace Combat 8: Wings of Theve ya vendió 1 millón de copias más rápido que cualquier otro juego de la franquicia

Por medio de un comunicado de prensa, Bandai Namco anunció que Ace Combat 8: Wings of Theve ya vendió 1 millón de copias a nivel mundial desde su lanzamiento el pasado 2 de octubre en PS5, XBOX Series X|S y PC.

El juego hizo historia de inmediato pues se trata del que más rápido alcanzó la meta del millón contando todos los lanzamientos de la saga.

La noticia destaca pues se trata de una IP de nicho, con un público entusiasta que se mantiene fiel a la saga y su historia sin importar el paso de los años. Asimismo, demuestra que una obra AAA con un concepto específico puede sobrevivir en una era en que se esperan ventas multimillonarias fuera de proporción; este no es el caso, pues Bandai Namco Aces tiene un modelo de desarrollo y financiero bien planeado.

#ACECOMBAT8 has surpassed 1 million copies worldwide faster than any other title in the series!



We express our gratitude to all the ace pilots around the world and will continue to release updates to ensure you keep enjoying the game, so please continue to support us!

The entire… pic.twitter.com/12IOQD1ZWD — Ace Combat (@AceCombatGames) October 9, 2026

La nueva entrega de la saga de combate aéreo es la segunda mejor calificada

Por otra parte, Bandai Namco informó que el debut de Ace Combat 8: Wings of Theve y las calificaciones que recibió por parte de la prensa y los medios especializados colocaron esta entrega en la cima.

Hasta el momento, el nuevo juego de Ace Combat es el segundo mejor calificado de la franquicia y compite con un peso pesado.

De acuerdo con el comunicado, Ace Combat 8: Wings of Theve le pisa los talones a Ace Combat 4: Shattered Skies, que debutó en 2001 para el PS2 y actualmente es el juego mejor puntuado de la IP. 25 años pasaron para que otra entrega estuviera cerca de ocupar ese trono.

Ace Combat 4: Shattered Skies es el juego mejor calificado de la franquicia

¿Cuáles son los juegos de Ace Combat que han salido hasta ahora?

La franquicia de combate aéreo de Namco debutó en Arcade en 1993 y tuvo su port para PlayStation en 1995. A partir de ese año se considera el inicio de la saga y hasta hoy tiene 10 títulos principales:

Air Combat — 1995

Ace Combat 2 — 1997

Ace Combat 3: Electrosphere — 1999

Ace Combat 04: Shattered Skies — 2001

Ace Combat 5: The Unsung War — 2004

Ace Combat Zero: The Belkan War — 2006

Ace Combat 6: Fires of Liberation — 2007

Ace Combat: Assault Horizon — 2011

Ace Combat 7: Skies Unknown — 2019

Ace Combat 8: Skies Unknown — 2026

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.