LO QUE DEBES SABER:

Adultos mayores de un asilo en Serris, cerca de París, dejaron los juegos de mesa para probar GTA 6 , convirtiendo al videojuego en su nuevo pasatiempo

La experiencia les permitió conectar con las generaciones más jóvenes y encontrar un nuevo tema de conversación con sus nietos

El personal tuvo que explicarles que los delitos y situaciones que aparecen en el juego son ficticios

Anteriormente, los residentes se entretenían con títulos familiares como Mario Kart y Just Dance.

Grand Theft Auto VI es más que un videojuego. Es un fenómeno que trasciende al medio y poco a poco llega hacia distintos sectores del entretenimiento e incluso hacia aquellos que fueron ajenos al gaming.

Sin duda, es el juego del momento y si hay alguien que no lo conozca, pronto lo hará, no importa si se trata de una persona de la tercera edad.

Tal es el caso de un asilo que dio la nota al cambiar los juegos de mesa por el videojuego de Rockstar Games y ahora los ancianos están maravillados.

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“En la mañana no sabía lo que era un control, horas después estaba pescando paquetes con drogas”: GTA 6 se vuelve la sensación en un asilo

GTA 6 es la sensación en distintas partes del mundo y es tema de conversación hasta con aquellos que no están familiarizados con los videojuegos.

En años recientes, se han hecho famosos jugadores de la tercera edad que deciden entrar de lleno en el gaming, pero en su mayoría lo hacen con juegos de rol, acción y aventura. Sin embargo, una casa de retiro dio un paso controversial, pero divertido.

De acuerdo con un reporte de Le Parisien (vía La Vanguardia) los residentes del asilo Serris al este de París recibieron una dosis de gaming del más alto nivel con la llegada de GTA 6 como una de las actividades a realizar.

Al entrevistar a una de las residentes de nombre Jacqueline de 82 años, la octogenaria respondió:

“A las 9 de la mañana nunca había tocado un control de videojuegos y a las 2:30 de la tarde estaba pescando 2 paquetes de droga”.

Las personas de la tercera edad quedaron sorprendidas con la calidad gráfica del juego de Rockstar Games

De acuerdo con el reporte, no es la primera vez que el asilo Serris celebra sesiones de videojuegos, pero en el pasado lo hicieron con títulos como Mario Kart y Just Dance.

Sin embargo, en esta ocasión la temática subió de tono con GTA 6 y de inicio los residentes de la tercera edad quedaron boquiabiertos con el concepto criminal del juego de Rockstar.

Pese a ello, la sorpresa o incomodidad quedó atrás para dar paso a la diversión. Algunos consideraron que es una buna idea jugar los títulos del momento, en especial porque esto los acerca a sus nietos y pueden tener otro tema de conversación durante los días de visita.

Eso sí, el reporte indica que el personal tuvo que explicar a los ancianos que lo que veían en pantalla no era realidad, tampoco una película, pues estaban sorprendidos con el realismo gráfico de GTA 6.

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