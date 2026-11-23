LO QUE DEBES SABER

El doblaje al español de Dragon Ball Daima fue objeto de censura al modificarse una broma entre Bulma y Vegeta

Los seguidores en España y otras regiones expresaron su descontento con estos cambios a través de redes sociales

El anime de Toei Animation sufrió medidas de censura similares en otros países

Dragon Ball Daima, el último proyecto animado en el trabajó directamente Akira Toriyama, aún da mucho de qué hablar pese a que su emisión original finalizó hace más de un año. La serie actualmente se transmite a través de un popular canal de televisión, y los fans notaron al instante que hubo un caso de censura en el doblaje español.

Este caso se une a la extensa lista de modificaciones que ha sufrido la serie de Toei Animation durante su transmisión internacional en múltiples países. En esta ocasión, los fanáticos de España arremetieron contra el cambio y mostraron su inconformidad en redes sociales. Lo curioso esa que la misma escena también fue censurada en México.

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Al igual que en México, Dragon Ball Daima sufre censura en España

El anime comenzó su emisión en Japón en octubre de 2024, y todos los episodios se estrenaron poco después en Occidente a través de Crunchyroll y otras plataformas de streaming. Las versiones en japonés con subtítulos a múltiples idiomas llegaron sin modificaciones a los servicios de suscripción.

No obstante, Dragon Ball Daima sí sufrió cambios sutiles pero significativos durante su emisión en televisión pública y en múltiples canales de TV de paga. El episodio 19 se convirtió en uno de los más censurados, y ahora los espectadores españoles fueron quienes expresaron su disgusto.

En el penúltimo capítulo de la serie animada, Vegeta se enfrenta a Gomah, el villano principal que ganó mucho poder tras obtener el Tercer Ojo Demoníaco. El Principe de los Saiyajin lucha con todas sus fuerzas, pero es incapaz de vencer a su oponente. Ante esta situación, Bulma lo amenaza para que deje de pelear y ceda su lugar a Goku.

En la versión original al japonés de Dragon Ball Daima, Bulma le dice a Vegeta que, si no se detiene en ese momento y deja de pelear, jamás se volverá a bañar con él. Es un chiste inofensivo que deja en evidencia la gran relación que existe entre dichos personajes, pero parece que las cadenas de TV lo consideran inapropiado.

En el doblaje al español para España, Bulma cambia la amenaza y sólo le advierte a Vegeta que nunca volverá a comer un postre si continúa su pelea contra Gomah. El chiste se pierde por completo, pues el Principe de los Saiyajin no es un personaje glotón, a diferencia de Goku.

España censuró una escena de Dragon Ball Daima

Por ahora, se desconoce el motivo real por el que esa escena sufrió censura en la versión al castellano de Dragon Ball Daima. La serie se emite por Clan TV en España, una cadena dirigida al público joven. Es posible que esa situación obligara a los responsables del doblaje a modificar al dialogo para evitar controversias o molestias de los padres de familia.

La censura que ya se veía venir en el episodio 19 de DRAGON BALL DAIMA, con doblaje al castellano 🇪🇸



El diálogo de Bulma «No volveré a bañarme contigo» se cambió por «No volverás a comerte un postre».



... pic.twitter.com/XtW0m5ZjCH — Sekai DB 世界 (@Sekai_DB) November 21, 2026

Dragon Ball Daima es uno de los animes más censurados de la franquicia

El anime comenzó su emisión a través de Clan TV a mediados de septiembre, pero los datos revelan que la serie tuvo malos números de rating. Es probable que esta polémica afecte incluso más sus niveles de audiencia.

En Italia, el episodio 19 también sufrió una modificación. En esa versión, Bulma le dice a Vegeta que le prohibirá que pueda verla en traje de baño. Si bien se podría considerar un acto de censura, el chiste aún se mantiene en la misma línea. Por su parte, Cartoon Network eliminó por completo la broma en México y Latinoamérica.

Lastimosamente, Dragon Ball Daima ya es uno de los animes más censurados de la franquicia. En la reciente emisión del show de Toei Animation en Francia, se optó por eliminar la participación de Mr. Popo, uno de los personajes más controversiales de la serie. Lo mismo sucedió en Alemania.

Esta situación pone en duda si Dragon Ball Super: Beerus, que actualmente se transmite mediante plataformas de streaming, también sufrirá censura y modificaciones cuando llegue a TV. Por ahora, se desconoce si el anime dará el salto a un canal de televisión en Latinoamérica u otra región.

El pasado 22 de noviembre de 2026, Dragon Ball Super: Beerus estrenó su episodio 7, el cual mostró la resurrección de Freezer. La serie también ya ofreció el primer vistazo oficial al Ultra Instinto, una transformación que desempeñará un rol clave en futuros arcos. El capítulo 8 mostrará la llegada del Emperador del Mal a la Tierra.

El doblaje al español castellano de Dragon Ball Daima eliminó el chiste de Bulma y Vegeta

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos cambios? ¿Te parecen que tienen justificación? Déjanos leerte en los comentarios.

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