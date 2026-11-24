Lo que debes saber:

SEGA y McLaren Racing unieron fuerzas para crear una nueva miniserie animada titulada Sonic the Hedgehog x McLaren Racing: Beyond Fast, protagonizada por Sonic y Tails en una aventura inédita

La producción contará con 3 episodios y buscará combinar los mundos de Sonic the Hedgehog y las carreras profesionales. El primer capítulo ya está disponible

En la historia, Tails intentará desarrollar un vehículo muy poderoso utilizando la energía de una Chaos Emerald, mientras que Sonic tendrá un papel fundamental en los acontecimientos

Las colaboraciones de Sonic the Hedgehog con el mundo del automovilismo siguen acelerando. Después de varias iniciativas que han unido a la mascota de SEGA con uno de los equipos más importantes de las carreras, ahora los fans podrán disfrutar una nueva aventura que combina velocidad, tecnología y algunos rostros muy conocidos de la máxima categoría del automovilismo.

La franquicia busca expandir su presencia más allá de los videojuegos con una propuesta que también involucra a los seguidores de McLaren Racing. Esta vez, la alianza no se limita a los circuitos ni a los contenidos digitales, pues apuesta por contar una historia protagonizada por el erizo azul y sus inseparables amigos.

Sonic y Tails visitan las instalaciones de McLaren

SEGA estrenó Sonic the Hedgehog x McLaren Racing: Beyond Fast, una miniserie animada de 3 episodios que celebra la colaboración entre ambas marcas. El primer capítulo ya está disponible y presenta una nueva misión para Sonic y Tails, quienes regresan al McLaren Technology Centre.

En este episodio, Tails intenta desarrollar un vehículo con poderes extraordinarios mediante la energía de las Chaos Emerald. Por supuesto, las cosas podrían no salir como espera, así que la intervención de Sonic será importante para enfrentar lo que suceda durante el experimento.

Cabe mencionar que la producción corre a cargo del estudio Outsyders y también cuenta con la participación de Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos del equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1. Ambos forman parte de esta aventura que busca combinar el universo del personaje de SEGA con el mundo de las carreras profesionales.

Aquí puedes ver el primer episodio:

McLaren también llegó a Sonic Racing CrossWorlds

El estreno de la miniserie coincide con otra iniciativa de esta colaboración. La semana pasada, SEGA lanzó la segunda entrega de contenido gratuito del Año 2 para Sonic Racing: CrossWorlds.

Este paquete permite competir con Sonic utilizando un traje inspirado en McLaren Racing, además de conducir un vehículo basado en el equipo de Fórmula 1. Su diseño tiene la combinación de colores que identifica a la escudería.

Por otra parte, los seguidores también pueden conseguir productos oficiales de la colección Sonic x McLaren Racing, disponibles mediante la tienda en línea de SEGA.

¿Te gustaría ver más colaboraciones entre Sonic y los equipos de automovilismo? ¿Qué otro personaje de la franquicia debería participar en una aventura de este tipo? Cuéntanos en los comentarios.

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