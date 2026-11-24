LO QUE DEBES SABER:

GTA 6 elevó las expectativas de los juegos de mundo abierto gracias a sus avances tecnológicos y artísticos, lo que representa un nuevo desafío para otros estudios

Cyberpunk 2 , la secuela de CD Projekt RED, tendrá que enfrentar la presión de igualar las expectativas generadas por el éxito de Rockstar. Incluso su director, Igor Sarzyński, bromeó con cancelar el proyecto ante semejante competencia

Tras los problemas que sufrió Cyberpunk 2077 durante su lanzamiento, el estudio busca evitar los mismos errores y mejorar la autenticidad de su secuela mediante nuevas medidas de desarrollo, como experiencias de inmersión cultural para sus desarrolladores

Más allá del debate en torno a las reseñas y la rivalidad con otras franquicias históricas, quienes ya jugaron Grand Theft Auto VI coinciden en que se trata de uno de los mejores videojuegos de la historia y sus alcances llevaron los sandbox hacia un nuevo estándar.

Por supuesto que esto es un gran elogio para Rockstar Games, pero también representa un reto y mayor presión para los juegos de mundo abierto que saldrán en los años por venir.

Uno de ellos es Cyberpunk 2, secuela de la accidentada entrega de 2020 de CD Projekt RED que, sin querer, ahora tiene un compromiso mayor para alcanzar el estándar que impuso Rockstar Games.

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La calidad de GTA 6 impresionó y deprimió al equipo de desarrollo de Cyberpunk 2

En los tiempos de GTA: Vice City, una reseña lo consideró una nueva frontera para los videojuegos y la humanidad, dada la relevancia que tuvo ese título fuera del medio. En cuanto al gaming, GTA 6 ha hecho algo parecido en una era en que los jugadores tienen expectativas muy altas dados los avances tecnológicos.

Igor Sarzyński, director de Cyberpunk 2, reconoció en una publicación en BlueSky que el último título de Rockstar Games puso una gran presión sobre el resto de los proyectos de mundo abierto que se desarrollan en este momento:

“La depresión del desarrollo de juegos de mundo abierto inducida por GTA 6 es real. Es, probablemente, el mayor logro artístico de la historia dada su escala, densidad, coherencia y es un milagro tecnológico y creativo”.

Posteriormente, el creativo bromeó con el futuro de su juego: “Cyberpunk 2 está cancelado, voy a barrer hojas otoñales en mi patio trasero ahora mismo”.

CD Projekt RED y el peso de no repetir los errores de 2020

Aunque Cyberpunk es una bestia aparte, de inicio porque se trata de un juego de rol, la comparación en cuanto a hype previo y los resultados reales es inevitable.

En su momento, Cyberpunk 2077 prometió que Night City sería una ciudad llena de vida, detallada, donde se podría visitar cada lugar y las acciones tendrían consecuencias. En diciembre de 2020 se confirmó que no fue así y el título, aunque hoy es muy bueno, no sobrevivió a su propio hype.

Por su parte, Rockstar Games trabajó en silencio por casi una década y el pasado 19 de noviembre entregó un juego que redefinió los mundos abiertos, algo que ya habían hecho años antes con Red Dead Redemption 2.

Ahora, Cyberpunk 2 carga con el estigma del desastroso lanzamiento de su primera entrega, pero CDPR ha hecho los ajustes necesarios para evitar que se repita la tragedia, incluyendo residencia a tiempo completo de creativos en la oficina de Boston para que se empapen de la cultura norteamericana. Claro que esto sucedió antes de que GTA 6 lo cambiara todo.

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