Se ha demostrado que el swatting es algo serio. No obstante, aún hay personas que juegan con esto y generan reportes y acusaciones falsas para perjudicar a streamers. De hecho, es algo con consecuencias legales severas y hoy por fin una de estas personas pasará años en prisión.

En LEVEL UP te hemos contado de las numerosas ocasiones en las que el actor de Michael de Santa de Grand Theft Auto V, Ned Luke, ha sido objeto de swatting incluso en plena transmisión en vivo. La primera ocurrió a finales de 2023 y desde entonces se han registrado alrededor de 10 veces. Han sido tantas iteraciones que las autoridades ya lo conocen y saben qué esperar cuando reciben una llamada que involucra al actor.

Responsable de swatting a Ned Luke irá a prisión

Pues bien, este acoso no ha quedado ahí, sino que el actor ha llevado a cabo acciones legales al respecto y hoy por fin han rendido sus primeros frutos, puesto que en redes sociales confirmó que uno de los responsables del swatting que ha sufrido irá a prisión.

“No tires el jabón en la ducha, idiota”, expresó en redes sociales el actor, celebrando la decisión del Departamento de Justicia. “No le harás swatting a nadie en un buen rato”.

Por si fuera poco, Luke anticipó que también irán por los demás responsables a los que el sujeto habría delatado en sus declaraciones.

Responsable de swatting a Ned Luke pasará 4 años en prisión (imagen: Ned Luke, Take-Two Interactive, LEVEL UP)

De acuerdo con el documento, el sistema de notificación a las víctimas se puso en contacto con Luke para informarle que el sujeto que llevó a cabo el swatting ya recibió la sentencia por los cargos criminales, por los que aceptó su culpabilidad, aparte de que rechazó buscar apelación alguna.

Precisamente, el sujeto pasará 4 años en prisión, que le seguirán 3 años más de supervisión, sin contar un servicio de evaluación especial de $200 USD.

Don't drop the soap in the shower douchebag...Won't be swatting anyone anytime soon...and they're coming for the ones he ratted out as well.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/Rh6pImqiZm — Ned Luke (@ned_luke) June 2, 2026

¿Qué es el swatting?

Gracias a reportes de ciudadanos que involucran al SWAT es posible detener a criminales e impedir sucesos catastróficos. Desafortunadamente, no siempre se emplea este recurso de manera responsable, sino que personas emiten reportes falsos en contra de personas como streamers a manera de broma o para molestar al objetivo.

Esta práctica se lleva a cabo luego de que se recibe una llamada de actividad sospechosa falsa, tras lo cual un equipo de operaciones va a las casas reportadas para investigar la situación y capturar a los sospechosos. Esperando una respuesta hostil, los oficiales van armados y a la defensiva, lo cual ha ocasionado que los sujetos objetivo inocentes resulten lesionados o hasta pierdan la vida.

¿Qué opinas del acoso que sufre Ned Luke? Cuéntanos en los comentarios.

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