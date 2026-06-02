Los tramposos ocupan un lugar especial en las listas de los inconvenientes más molestos de cualquier juego multijugador; al final del día, nadie quiere compartir una partida con un jugador que claramente tiene una ventaja sobre el resto de los participantes. Es por eso que esta historia de GTA Online pondrá una sonrisa en los fans que detestan a los hackers.

Y es que, de acuerdo con los informes, uno de los proveedores de cheats más infames y utilizados por la comunidad del sandbox de Rockstar Games acaba de ser víctima de una brecha de seguridad. En consecuencia, los datos personales de miles de tramposos se filtraron en Internet.

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Tramposos de GTA Online son hackeados y filtran sus datos personales

Esta información proviene de Have I Been Pwned, un sitio web de ciberseguridad que informa sobre potenciales filtraciones de datos. Hace unos días reportó que el supuesto incidente ocurrió el mes pasado y fue obra de un atacante que dice que “obtuvo acceso a todos los sistemas” del proveedor.

Nos abstendremos de revelar el nombre de la plataforma para evitar darle visibilidad, pero diremos que los fanáticos que juegan GTA Online con honestidad pueden estar tranquilos. Al parecer, el reciente hackeo solamente afectó a los usuarios que adquirieron alguno de los mods de paga que ofrece dicha página.

Al respecto, los clientes del proveedor pueden pagar dinero real para comprar ventajas en el modo multijugador de Grand Theft Auto V: desde regeneración de salud y un Modo Dios que otorga invencibilidad hasta la capacidad de generar vehículos y volverse invisible. Estos beneficios son de paga.

El reporte de Have I Been Pwned pronostica que hay hasta 64,000 tramposos de GTA Online afectados, cuya información personal ya circula por Internet. Se estima que las direcciones IP, los correos electrónicos, las contraseñas almacenadas, los nombres de usuario y demás datos sensibles de las víctimas fueron vulnerados.

En este momento, el proveedor aún no se pronuncia públicamente sobre el incidente, aunque parece que deshabilitó las compras en su sitio web; se desconoce si dicho movimiento está relacionado con la supuesta filtración. A pesar de los informes, la plataforma aún asegura que ofrece un servicio con una “seguridad a prueba de balas”.

Filtraron los datos personales de miles de jugadores de GTA Online que compraron cheats y hacks

¿Qué pasará con GTA Online tras el debut de Grand Theft Auto VI?

Los administradores del sitio web se lavan las manos y citan el acuerdo de Términos y Condiciones de Rockstar Games, por lo que señalan que los trucos y cheats deben utilizarse “sin conexión y para un solo jugador”. También indican que no se hacen responsables de banneos, suspensiones o cualquier consecuencia negativa.

Esta historia nos demuestra los peligros inherentes de contratar o comprar trampas ilegales a través de Internet, así que la recomendación obvia es jamás recurrir a esos servicios. En años recientes, Take-Two Interactive y Rockstar Games tomaron medidas para frenar esa actividad, como la implementación del sistema BattleEye Anti-Cheat.

Se desconoce si el hipotético modo multijugador de Grand Theft Auto VI tendrá algún tipo de protección que mantenga alejados a los hackers y jugadores fraudulentos.

Pero, ¿qué pasará exactamente con el GTA Online original tras el lanzamiento de GTA VI? Es imposible saberlo debido a que aún se desconoce si habrá un nuevo modo multijugador, pero Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, enfatizó que la compañía suele brindar apoyo a sus proyectos que aún tienen comunidades activas.

Se espera que Grand Theft Auto Online siga activo, a pesar del lanzamiento de GTA VI

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