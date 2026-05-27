Tras 18 años de encierro en PS3, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots por fin saldrá en consolas de actual generación y PC. El título de Hideo Kojima se hizo pensando en el polémico procesador CELL de la consola de Sony y esta situación le cobró factura.

Sin embargo, en agosto próximo se liberará como parte de METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2.

Claro que, como todo port, hay dudas sobre qué tanto del contenido original se mantendrá. Esta entrega, en especial, cuenta con inserciones publicitarias de marcas conocidas como iPod de Apple y la revista Playboy.

Recientemente, un video oficial confirmó que este contenido seguirá en el port, así que no habrá cambios notables respecto a la versión original en ese sentido.

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iPod y Playboy sí aparecerán en el port de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Konami presentó un video oficial con jugabilidad del port de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots que se lanzará el próximo 27 de agosto.

Además de mostrar los avances y mejoras en materia audiovisual y de jugabilidad, el avance presento detalles que confirman que el contenido original se mantendrá en esta versión.

En una parte se puede ver el clásico iPod que acompaña a Solid Snake. El dispositivo de Apple, en su version original, se incluyó en el juego de 2008 y permite a los jugadores escuchar música y hasta podcasts.

Por otra parte, también se pudo ver el ejemplar de la revista Playboy. En este caso, los jugadores pueden usarla para ponerla en un lugar en específico y distraer a los enemigos, ya sea para eliminarlos o para pasar desapercibido.

¿Qué incluye esta nueva colección de Metal Gear Solid?

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 es la nueva colección con la obra de Hideo Kojima y su franquicia más exitosa.

Esta vez, se incluye Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots como el juego principal y por primera vez saldrá de PS3.

Asimismo, viene con Metal Gear Solid: Peace Walker en su versión HD que salió en PS3.

También incluye Metal Gear: Ghost Babel, juego para consolas portátiles que debutó en el 2000. Este título se encontrará en la sección de Bonus junto con otros extras.

Como en la versión anterior, se espera una sección de museo con arte, descripciones detalladas y música de cada juego, así como de la franquicia en general.

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